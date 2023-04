Lahko je rumena, zelena, rdeča, črna

Leča je stročnica, ki po dostopnih podatkih spada med najstarejše kulturne rastline na svetu. Različni viri govorijo o stročnici starega sveta, celo o superživilu, ki uspeva v vročih in toplih krajih. Različne sorte oziroma barve najdemo v naših trgovinah, predvsem rdečo, ki je najmehkejša, pa tudi zeleno, rumeno in rjavo, celo črno.

Tej zadnji je največkrat pripeta beseda beluga, zaradi polnosti okusa in redkosti pa jo imenujejo tudi veg(etarij)anski kaviar. Leče pred kuhanjem praviloma ne namakamo čez noč, kot to denimo delamo s fižolom. Tudi kuha se precej manj časa, kakšnih 20 minut praviloma zadostuje, da je nared.

Tudi v slovenskih trgovinah lahko najdemo različne vrste leče. FOTO: Špela Ankele

Tistim, ki so obiskali Nepal oziroma so se potikali po himalajskih poteh, je v spominu verjetno ostala jed, imenovana dal bhat. In ko smo, že pred časom, na Gorenjskem govorili z nepalskim vodnikom, ki v domovini pripravlja tudi trekinge okoli Anapurne, je med pogovorom omenil prav to jed: »Dal bhat v Nepalu jemo vsak dan, najpogosteje večkrat na dan.«

Ob omembi te jedi smo se spomnili Tonke Zadnikar, legendarne oskrbnice gorskih koč, ki pripravi res imeniten dal bhat. Kot nam je nekoč povedala, Nepalci to jed uživajo tako, da z roko oblikujejo riževe in zelenjavne kroglice in jih pomakajo v lečno juho.

Dal bhat je torej lečna juha, lahko bi ji rekli tudi omaka, ki jo v Nepalu postrežejo z rižem, pri čemer beseda dal pomeni lečo, bhat pa je riž. Lečno juho v tej oddaljeni deželi pripravijo tako, da ji dodajo nekaj osnovne zelenjave, denimo čebulo, česen in paradižnik, ter začimbe in zelišča, med katerimi največkrat najdemo čili, koriander, kumino, kurkumo, začimbno mešanico garam masala, tudi ingver in še kaj. To preprosto jed poznajo tudi na številnih območjih Bangladeša in Indije.

Pripravimo lahko solate, krepke juhe in tudi polpete.

Iz leče pa lahko pripravimo še kaj, denimo solate, krepke juhe in tudi polpete. Slednje naredimo tako, da kuhano zmeljemo v mešalniku ter ji dodamo sestavine po okusu (lahko tudi jajca, skuto, drobtine, zdrob, začimbe in podobno), da dobimo primerno gosto zmes. Iz nje oblikujemo polpete in jih z obeh strani ocvremo v olju.