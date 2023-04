Krompir: lahko je priloga ali samostojna jed

O krompirju vsi vemo vse, pogosto, ponekod skoraj vsak dan, se znajde na krožniku, kuhan ali pečen, blagega ali ostrega okusa, kot priloga ali samostojna jed. Kljub temu pa se vedno najde kak koristen trik ali nasvet, s katerim lahko še izboljšamo vsakdanje krompirjeve jedi ali pripravimo kaj posebnega.

Krompir je hrana, ki nasiti, sestavljen je predvsem iz vode in ogljikovih hidratov v obliki škroba, vsebuje pa tudi vitamine in minerale, na primer železo, fosfor, baker, ter vitamine C in B6. Običajno ga kuhamo ali pečemo, celega ali v kosih, olupljenega ali ne. Iz krompirja pripravimo nekaj samostojnih jedi, na primer golaž, musako ali juho, v glavnem pa iz njega delamo priloge. Jesen in zima sta čas radiča, in ni boljše kombinacije kot s kuhanim krompirjem.

Za krompirjevo solato skuhamo celega. FOTO: Getty Images

Kadar se mudi, ga za solato skuhamo olupljenega in narezanega na koščke, vendar bo najboljši, če skuhamo celega, ohlajenega olupimo in potem narežemo ter dodamo solati. Iz tako pripravljenega naredimo tudi krompirjevo solato, ki je obvezna spremljevalka ocvrtih rib. Tudi pečemo lahko celega v pečici, za peko v ponvi pa ga narežemo na rezine. Odličen, a ne preveč zdrav je ocvrt. Kombiniramo ga s številnimi živili, imenitno se dopolnjuje z okusi mesa in sušenih mesnin, sira in drugih mlečnih izdelkov ter vseh vrst zelenjave, je osnova za že omenjeno musako in druge narastke.

Kot prenekatere danes izjemno razširjene poljščine oziroma vrtnine, med njimi koruza, paradižnik in paprika, prihaja tudi krompir iz Južne Amerike in je ena najstarejših kulturnih rastlin, ocenjujejo, da so ga gojili že pred osem tisoč leti. Krištof Kolumb in drugi osvajalci novega sveta so ga prinesli v Evropo, kjer se je zelo počasi uveljavil kot pomembna prehrambna rastlina.

Ocvrtega si ne privoščimo pogosto. FOTO: Totalpics/Getty Images

Danes ga gojijo skoraj povsod po svetu, med najbolj razširjenimi poljščinami je tudi pri nas. Za pripravo ne zahteva pretirane spretnosti in ne veliko časa. Vendar če ga kupujemo in kuhamo kar povprek, se lahko zgodi, da pireja ne bomo mogli lepo zmešati, da bo kuhan razpadel in se pečen drobil. Nekaj skrivnosti za dober krompir je v kuharskih veščinah, precej pa je odvisno tudi od sorte. V trgovini lahko kupimo pakiran krompir na primer za kuhanje ali pečenje, na prvi pogled se loči po barvi.

Sort krompirja je veliko, ene so za cvrenje, druge za peko ali kuhanje.

Poznamo rumenega, belega in rdečega, glede na strukturo pa ločimo mokaste, srednje trde in trde ali voskaste tipe. Moknati tip krompirja se hitro razkuha in je primeren za pire, trde sorte pa so primerne za kuhanje celih gomoljev.