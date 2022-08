To so lahke sladice za vroče dni (FOTO)

Tako kot za glavne jedi tudi za posladek velja, da nam v vročih dneh ustreza nekaj lahkega in osvežujočega. Potice, težke kremaste torte in podobne sladice bodo zamenjale lahke sadne solate, jogurtove strjenke ali zloženke, sadne ali skutne torte in podobno.

Pobrskajmo po shrambi za lanskimi zalogami konzerviranega sadja. FOTO: Zeleno, Getty Images

Za pripravo je uporabno tako rekoč vsako sadje, zlasti priljubljeno je jagodičevje, s katerim sladice tudi privlačno okrasimo. Preden bodo sadovnjaki, vrtovi in tržnice polni domačega sezonskega sadja, sadne priboljške pripravimo iz tega, kar nam je trenutno na voljo. Najprej preglejmo shrambo, morda se kje skriva še kakšen kozarec hruškovega ali mareličnega kompota, v sili lahko konzervirano sadje tudi kupimo.

Morda je v zamrzovalniku še kakšna vrečka jagodičja. Prav bodo prišla tudi lanska jabolka, ki so že izgubila svežino, predelana v čežano, kompot ali zavitek pa bodo okusna. Seveda lahko sveže sadje kupimo v trgovini in na tržnici vse leto, nekaj eksotičnega in nekaj iz bližnjih logov, zdaj nas že razveseljujejo rdeče jagode.

Iz svežega sadja pripravimo sadne solate, sladoled, pa tudi kolače, torte in drugo. Iz navadnega jogurta in sadja zmešamo sadni jogurt, pri čemer je lahko sadje celo, če gre za jagodičje, večje sadeže narežemo na koščke, naribamo ali zmečkamo. Nadvse enostavne za pripravo so tudi jogurtove ali smetanove strjenke, ki jih kombiniramo in okrasimo z različnim sadjem, kosmiči, oreški ali piškoti.

Vselej prija sadna kupa. FOTO: Margouillatphotos, Getty Images

Zanimivo zloženko pripravimo v steklenem kozarcu, v katerega v plasteh polagamo zmlete piškote ali kosmiče, suho ali sveže sadje, vmes pa smetanovo skutno kremo, namesto katere lahko uporabimo tudi čvrsti grški jogurt. Taka sladica je lepa na pogled, saj se plasti, če smo jih lepo nalagali, lepo vidijo. Iz sveže skute pripravimo celo vrsto jedi, priljubljena je sočna skutina krema, ki jo obogatimo in okrasimo s svežim sadjem.

Naredimo privlačno sadno-mlečno zloženko.

Poleg sladic nam bodo v prihajajočih dneh dobro dele osvežilne pijače, ki so lahko zgolj za žejo, lahko pa so tudi mali obrok, na primer iz sadja in mleka. Sladice in pijače bodo še bolj osvežile, če jih pred zaužitjem dobro ohladimo.