Lahke in hitre jedi za poletni užitek

FOTO: Špela Ankele

Juha, solata, sladica

FOTO: Špela Ankele

V teh dneh najbolj tekne lahkotna hrana. FOTO: Nikolay_donetsk/Getty Images

Mini pavlova Za 8 malih tortic Mini pavlova:

120 g beljakov (praviloma so to beljaki treh večjih jajc)

250 g sladkorja

1 žlička belega kisa (uporabimo lahko jabolčnega)

1 žlička koruznega škroba (gustin)

Nadev:

0,5 l sladke smetane

1 lonček čvrstega jogurta

3 žlice sladkorja v prahu

In še:

sezonsko sadje po izbiri

papir za peko

Pečico segrejemo na 150 stopinj Celzija.

Beljake stepamo z električnim mešalnikom. Ko so že beli, začnemo dodajati kristalni sladkor. Pomembno je, da sladkor med nenehnim mešanjem dodajamo počasi, torej eno žličko za drugo.

Ko je sladkor vmešan, sneg pa tako čvrst, da se delajo vršički, odstavimo električni mešalnik in ročno, s silikonsko kuhinjsko lopatko, vmešamo škrob in kis.

Na pekač, pokrit s papirjem za peko, razporedimo 8 kupčkov beljakove zmesi. V sredino vsakega z žlico, ki smo jo pomočili v vročo vodo, naredimo manjšo vdolbinico, da bomo lahko tortice nadevali s smetano. Pazimo, da so kupčki dovolj narazen, kajti male pavlove med peko narastejo.

Pekač (pečemo lahko na dveh hkrati, na vsakega razporedimo štiri kupčke) potisnemo v pečico. Takoj ko jo zapremo, temperaturo zmanjšamo na 130 stopinj. Pečemo 30 minut. »Sladica bo tako ostala svetle barve, poleg tega bo imela v notranjosti penasto strukturo, nekako takšno kot munchmallow,« narekujeta zakonca Polenec.

Ko je sladica pečena, jo vzamemo iz pečice in ohladimo.

Preden postrežemo, pripravimo smetanov nadev, in sicer sladko smetano stepemo skoraj do konca, nato vmešamo čvrsti jogurt in sladkor v prahu.

In še zadnji korak: smetanov nadev razporedimo na tortice, povrh dodamo sezonsko sadje in postrežemo.

Poletna juha Poletna juha za 4–6 oseb:

1 manjša rdeča čebula

5 manjših (oranžnih in rdečih) korenčkov

četrt srednje velike cvetače

10 zelenih stročjih fižolov

3 mladi krompirčki

5 strokov česna

malo olja

sol

Na malo olja prepražimo nasekljano čebulo. Dodamo na drobno narezan česen in pražimo nekaj sekund oziroma le toliko, da zadiši.

Zalijemo z dobrim litrom vode in dodamo ostalo zelenjavo: na centimeter razrezan stročji fižol, na drobne kolutke razrezano korenje, na centimeter velike kocke narezan mladi krompir (neolupljen) in cvetačo, razdrobljeno na manjše cvetke. Solimo.

Kuhamo približno 20 minut.

Poletna solata s popečenim sirom Poletna solata s popečenim sirom za 2 osebi:

200 g češnjevega paradižnika

100 g mladega sira

kos starega kruha

4 stebelca mladega česna

oljčno olje

jabolčni kis

sol

Kos starega kruha natrgamo na enakomerno velike koščke in jih v suhi ponvi na srednji temperaturi popražimo. Vmes večkrat pomešamo. Čisto na koncu pokapamo z oljčnim oljem in popečen kruh vsujemo v svež krožnik.

V isti ponvi, prav tako brez maščobe, popečemo mladi sir, narezan na enako velike kose. Pečemo na srednji temperaturi, vmes mešamo.

Medtem ko pečemo kruh oziroma sir, češnjeve paradižnike razpolovimo, cvetna stebelca česna narežemo na tanke kolobarčke. Oboje damo v posodo, dodamo oljčno olje, jabolčni kis in sol ter pomešamo.

Tik preden postrežemo, k paradižnikom vmešamo popečene koščke kruha in do zlatega opečen mladi sir.

Poletje je, vroče je in upamo, da sta možnosti samo dve: ali smo že bili na morju ali pa se tja še odpravljamo. Ker med dopustom (in poletno vročino) radi bolj počivamo, smo za danes izbrali tri predloge, za katere ni potrebnega prav veliko kuharskega znanja, vse tri jedi pa so pripravljene hitro in zgolj z minimalno uporabo štedilnika oziroma pečice.Najprej: juha. Takšna, pripravljena iz lokalne in sezonske zelenjave, po možnosti z domačega vrta. Nekaj dela sicer je, s pranjem in rezanjem, vendar je treba samo še prepražiti čebulo, vreči v lonec preostalo zelenjavo, zaliti z vodo in počakati kratek čas, da se zelenjava nekoliko zmehča, a še vedno ostane čvrsta.Potem: poletna solata s popečenim sirom. Fina tudi zato, ker z njo recikliramo dan ali dva star kruh, ki popečen na malce oljčnega olja dobi novo dimenzijo. Solata je tako bogata, da zlahka nadomesti kosilo ali večerjo, prikladna pa je tudi za potovanja, saj jo lahko zapakirate v posodico in odnesete s sabo, če se s čolnom denimo odpravljate na kak fin izlet. Tu le opomba: dobro je, če popečen kruh zapakirate v ločeno posodico in jed sestavite tik pred postrežbo, saj bo solata tako ohranila hrustljavi element.In na koncu še sladica: pavlova, kot jo pripravijo na kranjskih Brionih. To restavracijo s kavarno vodita zakoncain, ki sta izmenično narekovala recept za super poletno sladico. Kranjske Brione vodita že 17 let, lokacija sredi mesta med gimnazijo in občinsko stavbo pa je tako priljubljena, da so jo v kulinaričnem vodniku Gault & Millau že tretjič zapored označili za eno od najbolj pop(ularnih) mest v gorenjski metropoli. Še en trik povesta: ko so beljakove osnove spečene, lahko počakajo nekaj dni, vendar je pomembno predvsem to, da jim tik pred postrežbo nadenemo smetanovo kapico in okrasimo s sezonskim sadjem.Mala pavlova, ki jo predstavljamo danes, je okrašena z ribezom z domačega vrta, nanjo pa se lepo poda tudi drugo poletno sadje: jagode, maline, borovnice ...