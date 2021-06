Kvazinadomestki in recept za vegansko mocarelo

Veganska mocarela 120 ml vode

70 g indijskih oreščkov

žlička soli

žlička jabolčnega kisa

2 poravnani žlici tapiokinega škroba (tapiokina moka)

žlica kvasnih kosmičev

V hladilnik postavite manjšo skledo z vodo. Potrebovali boste tudi ledene kocke.

Vse sestavine za mocarelo stresite v zmogljiv blender in zmiksajte v gladko maso brez koščkov.

Če ni pri roki zmogljivega blenderja ali niste prepričani, da bo vaš to zmogel, naredite drugače. Indijske oreščke prelijte z vrelo vodo, pustite kakšnih deset minut, nato odcedite. Količino vode v receptu v tem primeru zmanjšajte na 100 ml.

Zmes za mocarelo prelijte v manjšo kozico z debelim dnom. Kakovostno dno je kar pomembno, da se zmes med kuhanjem ne bo prijemala. Pripravite kuhalnico in postavite kozico na štedilnik.

Kuhajte pri zmerni temperaturi in ves čas mešajte, podobno kot bi kuhali puding, le da bo še gostejše.

Ko se začne gostiti, še bolj mešajte, predvsem po dnu, dokler ni res gosto. Zmes za mocarelo naj dobi gumijasto teksturo. Odstavite.

V skledo s hladno vodo iz hladilnika stresite veliko ledenih kock. Zmes zajemajte z žlico in polagajte v ledeno vodo. Velikost mocarel je poljubna, lahko so mini kroglice ali ena velika mocarela, narejena z zajemalko. Čez nekaj minut je že pripravljena.

Sproti jo jemljite iz mlečne tekočine in uporabite. Mocarela lahko v tej tekočini tudi počaka kakšen dan v hladilniku. Preložite jo v kozarec s pokrovom, prelijte s tekočino in vodo rahlo solite.

Navezanost na določeno hrano je lahko močna ovira pri spremembi. Recimo da bi nekdo želel poskusiti prehrano brez mesa. Kaj potem sploh ješ, je največji pomislek. Verjetno sledijo razmišljanja, da jaz brez tega ne bi mogel.Večkrat pripovedujem zgodbo o tem, kako sem postala vegetarijanka pred, hm, nekje petinštiridesetimi leti. Oče je bil prepričan, da sem zapadla pod vpliv čudne sekte. V to sem potegnila še mlajšo sestrico. Domači so bili zaskrbljeni, jaz pa trmasta. Takrat smo pogosto jedli v restavracijah, družinska kosila in druženja. Lahko si predstavljate najina krožnika. Pomfri in paradajz solata, v boljših restavracijah tudi pohan sir. Ne vem, od kod se je vzelo moje prepričanje, da ne bom jedla mesa, vsekakor pa nisem čutila nobene navezanosti na čevapčiče, pa tudi če bi jo, ne bi priznala.Z leti so se stvari spreminjale meni v prid. Svetovni trendi se še danes nagibajo vedno bolj k hrani rastlinskega izvora. Pred leti sem opustila tudi mleko in mlečne izdelke in z veganstvom nimam nobenih težav. Kaj pa z nadomestki? Ja, v kavi bi pogrešala mleko. K sreči ima zdaj že vsak lokal rastlinsko mleko.Sicer pa se seveda strinjam, nadomestki so nepotrebni. Hladilne police v supermarketih in trgovinah z zdravo hrano so polne nadomestkov mesnih proizvodov za rastlinojedce. Veganske salame, hrenovke, mleko, maslo, smetana in siri, celo čevapčiči. Nič nimam proti izdelkom, sem pa močno proti embalaži. Želim si, da bi čim manj sodelovala pri tem, zato sem si rekla, da zagotovo lahko sama naredim marsikaj, kar se prodaja. Iz mandljev znam pripraviti mandljevo mleko, iz korenčka rezine dimljenega lososa, iz indijskih oreščkov smetano za kuhanje in, zadnji uspeh, mocarelo za pico. Ni nujno, da je za pico, odlična bo v toastu, z baziliko in paradižniki v sendviču, pokapljana z oljčnim oljem na kosu dobrega kruha.Sprejmete izziv? Veganska mocarela proti bivolji. Ste vedeli, da je to azijsko močvirsko govedo tik pred izumrtjem? Vzrok ni le mocarela, čeprav doda svoje, saj je do ogroženosti divjega goveda prišlo tudi zaradi križanja z gojenim. Glavni krivec je zmanjševanje njihovega naravnega okolja. Pa smo pri embalaži, nenasitni potrošnji in gojenju goveda, enega največjih onesnaževalcev planeta.