Recept: kutinov žele

Za 4 osebe:

0,5 kg kutin

300 g sladkorja

sladkor v prahu

1 limona

Kutine oščetkamo, da odstranimo dlačice, in operemo. Plodove prerežemo, odstranimo peške in peclje ter jih narežemo na krhlje. Limono operemo in iztisnemo sok, lupino narežemo na rezine. Kutine stresemo v lonec in zalijemo z dobrega pol decilitra vode. Dodamo še nekaj limonine lupine. Zavremo, zmanjšamo temperaturo in na majhnem ognju kuhamo, dokler se kutine ne zmehčajo. Odstranimo limonine lupine in kutine zmeljemo s paličnim mešalnikom. Dodamo sladkor in limonov sok, premešamo in znova zavremo. Na majhni temperaturi kuhamo še eno uro. Žele slab centimeter na debelo razporedimo po pekaču, ki smo ga obložili s peki papirjem. Sušimo v pečici, ogreti na 70 stopinj, približno dve uri. Vmes žele v pekaču obrnemo. Razrežemo na koščke in povaljamo v sladkorju v prahu.