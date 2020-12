Kupčki z rozinami in oreški

Za 4 osebe:

100 moke

80 g sladkorja

1 vaniljev sladkor

2 jajci

40 g masla

100 g rozin

100 g oreškov

3 žlice ruma

1 limona

cimet

Rozine speremo pod tekočo vodo in namočimo v rum. Oreške drobno sesekljamo. Jajci, sladkor in vaniljev sladkor penasto umešamo, dodamo moko in zmehčano maslo ter s kuhalnico gladko razmešamo. Ko se rozine zmehčajo, jih odcedimo in sesekljamo. Masi za piškote dodamo sok, ki smo ga iztisnili iz limone, lahko tudi rum, v katerem smo namakali rozine, cimet, sesekljane oreške in rozine ter še enkrat dobro premešamo. Testo jemljemo z žlico, kupčke oblikujemo z roko in polagamo v pekač, ki smo ga obložili s papirjem za peko. Pečemo pri temperaturi 180 stopinj Celzija približno petnajst minut.

Decembra se že skoraj spodobi, da spečemo kaj sladkega, vsaj toliko, da bo dišalo po praznikih. Nekateri so pravi mojstri v pripravi raznovrstnih sladic in peciva, a tudi za manj vešče se najde kakšen enostaven recept za piškote.Da ne bodo čisto navadni in preveč suhi, take sicer lahko mehčamo z mlekom ali čajem, ki ga srkamo zraven, dodamo suho sadje, na primer rozine, slive ali datlje, okus pa bodo lepo dopolnili oreški. Pri sadju pazimo, večja je količina, manj sladkorja dodajmo v maso.