Kumarična juha (RECEPT)

Za 4 osebe:

1 kg svežih kumar

3–4 stroki česna

1 stebelna zelena z listi

5 dl kisle smetane

sol, poper

maslo

1 šopek peteršilja

sveži lističi mete

Kumare in česen olupimo in drobno sesekljamo. Zeleno in peteršilj operemo in sesekljamo. V loncu raztopimo maslo in na njem zarumenimo česen. Dodamo kumare in zeleno ter dušimo pet minut. Zalijemo z vodo ali zelenjavno jušno osnovo, solimo in popramo ter potresemo s peteršiljem. Zavremo in kuhamo petnajst minut. S paličnim mešalnikom gladko zmeljemo, dodamo kislo smetano in premešamo. Postavimo v hladilnik za najmanj eno uro. Nalijemo v krožnike ali skodelice in okrasimo z rezinami kumare in lističi mete.

V vročih dneh nam prijajo hladne, osvežujoče jedi. Med živila, ki najbolj hladijo, spadajo kumare, ki jih uživamo presne ali toplotno obdelane. Naribane ali narezane na tanke kolobarje pripravimo v solati, zmešamo jih s hladnim jogurtom in začinimo s strtim česnom. Nepogrešljiva je hladna kumarična juha, ki jo lahko pripravimo na različne načine. Po hitrem receptu vse sestavine zmeljemo v blenderju, lahko pa jo tudi kuhamo, kot v našem primeru. Tako juho lahko pripravimo vnaprej, lahko že zvečer, in jo postavimo v hladilnik. Hladne juhe lahko pripravljamo iz druge zelenjave, znan je zlasti paradižnikov gaspačo.