Kumare za vroče poletne dni: jemo tople, v omaki, ali surove

Prve letošnje kumare slovenskih kmetov so že na policah trgovin in na tržnicah. Sveži in čvrsti plodovi kar kličejo po lahkih in osvežujočih poletnih jedeh, tudi takih, za katere ni treba prižgati štedilnika ali pečice. Kumare so izjemno okusne tudi surove, pravzaprav še bolj kot toplotno obdelane. Iz njih pripravljamo solate, bodisi samostojno ali v družbi pisane zelenjave, z na tanko narezanimi obložimo sendviče in druge prigrizke.

Odlična je kombinacija kumar in jogurta ali drugih mlečnih izdelkov. FOTO: Alleko/Getty Images

Kumare spadajo v družino bučevk in so rastline toplega podnebja, zato jih na naše vrtove začnemo saditi maja, po starem je zapovedano po ledenih možeh. Torej je zdaj čas, da si zagotovimo svoj pridelek, kupimo pa jih, kot rečeno, že lahko.

Pri nabiranju, predvsem pa nakupu bodimo pozorni na svežino plodov, ki jo lahko ocenimo že po videzu, narahlo jih tudi potipamo. Če opazimo, da je površina nekoliko nagubana in uvela, je za njih škoda denarja. Sveže kumare porabimo v nekaj dneh, hranimo jih v hladilniku. Pri kumarah moramo biti pozorni še na to, ali grenijo, kar pa ugotovimo šele, ko jih poskusimo.

Še tako sveži plodovi so lahko grenki, kar je posledica pomanjkanja vode v obdobju rasti. Običajno je grenka samo špica plodu, a še tako majhen košček lahko pokvari okus celotne jedi. Kumaro preprosto poskusimo in grenki del odrežemo.

Pred uporabo jih lupimo ali pa tudi ne, odvisno od svežine, debeline olupka in jedi, ki jo nameravamo pripraviti. Za presno uživanje jih narežemo na kolobarje ali palčke, če so manjše, jih le po dolgem prepolovimo. Narezane na majhne kocke ali naribane zmešamo v jogurt ali skuto in začinimo z zelišči in svežim strtim česnom. Zelo dobre so v kombinaciji s paradižnikom in papriko, v osvežujoči poletni solati, nepogrešljive so v šobski oziroma grški solati ter arabski jedi tabuleh.

Poleti, ko bo sezona na vrhuncu, jih bomo vlagali v kis in spravili za ozimnico. Za solato in kisanje uporabimo manjše, iz večjih pa skuhamo omako ali zanimivo prleško jed, ki ji pravimo kmečki ali beli murki in pripravimo iz kumar in krompirja, zabelimo s kislo smetano ter ponudimo hladne. Kmečki murki so samostojna jed, za prilogo k mesu pa pripravimo tople kumare, omako, za katero kumare naribamo.