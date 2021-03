Kultne jedi: pica in recept za testo enega najboljših mojstrov na svetu

»Podobno hrano – torej ploščat kruhek z različnimi nadevi – so ljudje skoraj po vsem svetu pri­pravljali že od neolitika,« se v oddaljeno preteklost zazre Antonella de Lucia iz ljubljanske picerije Capriccio in doda, da so peki v Neaplju prvi spekli jed, ki je dobila ime pica in postala kultna. Kot v knjigi Pica – svetovna zgodovina ugotavlja profesorica z Univerze v Denverju Carol Helstosky, so bili to pravzaprav sploščeni kruhki z nadevom. Kot nekakšna univerzalna ulična prehrana so bili za revne prebivalce Neaplja v 18. stoletju katerikoli obrok.Recept vas že čaka na Odprti kuhinji.