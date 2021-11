Kultne jedi: krvavice (z repo in krompirjem)

Zatopili smo se med strani knjige z zanimivim naslovom Ni ga tiča čez prašiča, ki jo je napisal dr. Janez Bogataj. Bili smo pri Matičku v Kranju, kjer že vrsto let špilijo klobasaste dobrote. In to še ni vse: našli smo chefa, ki dvakrat na mesec krvavice pripravlja sredi Ljubljane! Imamo pa tudi recept, kako speči dobre krvavice, da ne počijo.

