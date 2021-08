Kultne jedi: hačapuri

»Hačapuri, s sirovim nadevom napolnjen kruh, je ena najbolj znanih jedi naše kulinarične zakladnice. Je pomemben člen naše kuhinje in del skoraj vsakega gruzinskega kosila,« je za OK pojasnila Sophie Sarsania iz Turistične organizacije Gruzije. Gre za posebnost, ki je postala prepoznavna po vsem svetu in seveda tudi med turisti, ki obiščejo to nekdanjo sovjetsko republiko na obali Črnega morja.Recept vas čaka na Odprti kuhinji.