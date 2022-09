Kulinarika nekoč: stare jedi na kmečkem vozu

Tudi letos je Kulturno turistično društvo Črenšovci pripravilo prireditev Jenamana fest, potekala je v športnem parku. Rdeča nit zadnjega dne festivala je bila obarvana kulinarično, predstavili pa so stare jedi. V društvu med drugim ohranjajo zdravo lokalno kulinariko nekdanjih že pozabljenih kmečkih jedi, ki so jih kuhale gospodinje iz vasi.

Na prireditveni prostor so pripeljali kmečki leseni voz, ki je star več kot sto let, naredili so ga kolarji in kovači. Na mizo so položili bel prt in v lončeno posodo so gospodinje dale hrano. Po starih receptih so doma pripravile jedi: mlečne kumare, mlečni krompir, fižol na močniku, fižol s kislim zeljem, sladko zelje, fižol, kuhan s proseno kašo, in prežganko. Šlo je za tradicionalne jedi, kakršne so na območju vasi in širši okolici pred leti običajno pripravljali.

Vse jedi, ki so bile najprej postavljene na ogled in nato še na brezplačno pokušnjo, so bile iz domačih sestavin, ki so zrasle na vrtu ali na polju. V preteklosti so jih ponekod pripravljali v krušni peči ali na štedilniku na drva oziroma na napravah, ki so bile tiste čase na razpolago, zdaj pa so jih po večini nadomestile električne.

Hrana, ki je bila nekoč na jedilniku.

Največjo vlogo in skrb pri pripravi je imela Sonja Kramar, ki je vse skupaj organizirala. Namen dogodka je bil v tem, da se obujajo in ohranjajo jedi, ki so nekoč veljale za zdravo hrano. Organizator pa si želi, da bi se tovrstna hrana vrnila na domače jedilnike.