Kulinarični novinarji navdušeni nad Slovenijo

Te dni je pod geslom Hrana za boljši jutri v Sloveniji potekal Evropski simpozij hrane. Zvrstil se je niz s kulinariko povezanih dogodkov, med drugim trije osrednji: kulinarični sprehod Gourmet Ljubljana Crawl (galerije in muzeje sredi Ljubljane so s svojimi okusi za nekaj ur zavzeli slovenski chefi, ki so del evropskega združenja JRE – Jeunes Restaurateurs d´ Europe), strokovni simpozij in doživljajska večerja v Cukrarni, ki je na enem mestu združila vseh osem slovenskih Michelinovih zvezdic.

Strelec in JB: Julijana Krapež, Tomaž Bratovž, Igor Jagodic, Janez Bratovž in Žan Kuhar FOTOgrafije: Špela Ankele

Od osrednjih dogodkov nas je poneslo k dvema manjšima, a zato nič manj zanimivima kulinaričnima dogodivščinama, ki sta se odvili pod klobukom Evropskega simpozija hrane. Prva postaja je bilo Jezersko, kjer je izbrane evropske gastronomske novinarje pričakalo unikatno gorenjsko kulinarično doživetje. Pripravila sta ga Polona Virnik Karničar, ki z možem Drejcem vodi 500 let staro Šenkovo domačijo, in chef Uroš Gorjanc, ki zadnjih nekaj let vodi kuharsko ekipo v Gostilni Krištof, po izboru vodnika Michelin nagrajeni z zeleno zvezdico in krožnikom (The Plate).

Pred 500-letno domačijo: chef Uroš Gorjanc, kuhar Martin Doljak in Krištof Bolka, spredaj stojita zakonca Karničar, Drejc in Polona.

Postregla sta zanimiv preplet preteklosti in sodobnosti, pri čemer ni treba posebej poudarjati, da je goste iz tujine očaral že pogled na starodavno, pod vršace stisnjeno in pred kratkim temeljito obnovljeno Šenkovo domačijo, ki je za celostno obnovo nedavno prejela Steletovo priznanje.

Zakonca Karničar sta gostom predstavila, kako v sodobnem času, ko je kmetiji dodana turistična in kulinarična zgodba, med drugim gojita avtohtone slovenske pasme goveda, drobnice, perutnine in prašičev. Poleg tega obdelujejo zemljo, skrbijo za dve planini ter sodelujejo z okoliškimi zeliščarji in izdelovalci sirupov, denimo z Matejem Tonejcem in Anjo Karničar. Vse to je chef Gorjanc združil v sodobno zasnovane jedi, ki so zajele domače mesnine s Šenkove kmetije, kot tudi jabolka, ki so tod zrasla, in buče, ki so jih obrali na vrtu pri hiši.

Jedi so stregli na krožnikih, ki so jih izdelali v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Radovljica, tudi ta unikatna zgodba, imenovana Biseri, pa je tesno povezana z najbolj znano domačijo na Jezerskem.

Večerjo sta s svojima ekipama pripravila legendarna chefa Janez Bratovž in Igor Jagodic.

Še en kulinarični dogodek smo videli od blizu, in sicer večerjo, ki sta jo s svojima ekipama pripravila dva legendarna chefa: Janez Bratovž (Restavracija JB) in Igor Jagodic (Restavracija Strelec). Čeprav se že vrsto let poznata, sta tokrat prvič kuhala skupaj.

Pripravila sta šest jedi, od morskih okusov (Bratovž se je odločil za tunino z ožganim jajčevcem, Jagodic je združil hobotnico in morskega ježka) prek ritmov divjine (Jagodic je na krožnik postavil tatarec srne, ki se je ujel z rdečim zeljem in malino) pa vse do martinovih navdihov (račje prsi z mlinci in marelično marmelado je bil Bratovžev izbor) in jesenske sladice (ki je pod taktirko Igorja Jagodica zadonela v ritmih kozjega mleka in jesenskih buč).