Kulinarični festival: najboljši langaš so ocvrli sosedje (FOTO)

Pred štirimi leti so se v dvojezični vasi Gaberje pri Lendavi odločili, da bodo prvič pripravili festival langaša. Z leti je pridobival veljavo in se razširil v mednarodno tekmovanje. Langaš je v zadnjem času vse bolj priljubljena jed, festival pa je privabil številne od blizu in daleč.

Društvo kmetic Turnišče je osvojilo priznanje za najbolj inovativen langaš.

Tekmovanja v pripravi in cvrtju langaša so se udeležile ekipe kuharjev in kuharic, ki so vešči priprave te slastne jedi. V odprti kuhinji na prostem so na stojnicah in na prostem v hladni senci tekmovale ekipe iz Slovenije in sosednje Madžarske. Porabili so 150 kg moke in drugih sestavin. Vsaka ekipa je ocvrla okrog 15 langašev.

Po dva vzorca so dali v ocenjevaje, preostale langaše pa so razdelili med obiskovalce. Strokovna komisija, v kateri so bili predsednica Zdenke Tompe, sicer upokojena učiteljica gostinstva, in članici Elizabeta Kasaš ter Magda Rudaš, je ocenjevala pravo harmonijo langaša, izvirnost in dekoracijo delovne mize, higieno ter urejenost tekmovalcev.

Sočasno s festivalom je potekal vaški dan, pester kulturni program je pripravilo Kulturno društvo Zarja Gaberje, potekale pa so tudi občinske športne igre občine Lendava. Na koncu so razglasili zmagovalce in ekipam podelili pokale.

150 kg moke so porabili.

Zmagala je madžarska ekipa iz Bejcgyertyanosa. Drugo mesto je pripadlo Društvu za razvoj turizma Pince, tretje pa Kulturnemu društvu Fran Saleški Finžgar Žižki. Članice Društva kmetic Turnišče so ocvrle najbolj inovativne langaše. Razglasili pa so tudi najbolj urejeno in lepo okrašeno stojnico, to je pripravila ekipa Turističnega društva Dolina.