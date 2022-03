Kuhinjo z Michelinovo zvezdico zasedli dijaki (FOTO)

Zagotovo je želja vsakega bodočega kuharja, da bi enkrat kuhal z vrhunskim chefom, takšnim z Michelinovo zvezdico. Dijakom Srednje šole za gostinstvo in turizem (SŠGT) Maribor se je uresničila, saj jih je v svoji kuhinji sprejel chef in lastnik Hiše Denk v Zgornji Kungoti Gregor Vračko.

Gregor Vračko že drugo leto zapored drži tako cenjeno Michelinovo zvezdico.

»Rad sodelujem z mladimi, odlično je, da imamo perspektiven kader, ki ga ta poklic resnično zanima. Upam, da so danes spoznali, da ne gre zgolj za službo, ampak poslanstvo, ki ga sam opravljam s ponosom in izjemnim veseljem,« je po kuharskem izzivu povedal Vračko.

Nedopustno je, da bi se jed zažgala

V Hiši Denk se je kmalu videlo, da na SŠGT Maribor ničesar ne prepuščajo naključju. Na vhodu sta najprej pozdravili dijakinji smeri gastronomsko-turistični tehnik, smer turizem, in prijazno povabili na kulinarično doživetje, premiero svojih kolegov, ki so se medtem že potili v kuhinji. No, tam je vladala tišina. Dijaki so stali okrog delovnega pulta, s spoštovanjem zrli v Gregorja, ki jih je spodbujal s ciljem, da iz tokratne izkušnje dobijo čim več uporabnega znanja, ki bo njihova konkurenčna prednost na bodoči poklicni poti.

»Kdo se bo opogumil? Mešati je treba, sicer se bo zažgalo. To pa je v naši kuhinji nedopustno!« je bil nestrpen Vračko in kazal v ponev, v kateri so greli že v jutranjih urah pripravljene raviole. »Daj ti, Lan, ti znaš,« so zmagovalca prve sezone Malega chefa spodbujali sošolci. Nazadnje je le stopil do štedilnika in prebil led. Počasi so mu sledili drugi in kmalu je bilo iz kuhinje že slišati prijetno klepetanje, ki ga je chef Gregor še dodatno spodbujal: »Komunikacija med kuharji je ključna. Povej,kaj boš naredila, pokaži, poskusi!« je spodbujal Pio Frešer, medtem ko je z enim očesom še vedno budno spremljal Lana in preostale, ki so poprijeli vsak za svoje opravilo. »Imamo vse začimbe? Je zares dovolj slano?« je nenehno preverjal mlade pomočnike.

Sladica za velikonočno presenečenje

»V šoli imamo veliko prakse, tudi zunaj šolske kuhinje, a nič se ne more primerjati s to izkušnjo,« pove Lan Verko. »Ponosen sem, da sem bil izbran v skupino, ki danes kuha v Hiši Denk, mislim, da je skrita želja vsakega dijaka, ki želi kmalu opravljati poklic kuharja, da ga pri tem opazuje, svetuje in usmerja nosilec Michelinove zvezdice.«

Pia je prikimala in dodala: »Tudi v Sloveniji postajajo poklici v gostinstvu in turizmu vse bolj cenjeni. Naša država je v vrhu evropske kulinarike in na to moramo biti ponosni. Današnje kuhanje mi bo za vedno ostalo v spominu, čeprav priznam, da sem v začetku čutila veliko napetost. Od sebe sem pričakovala veliko, a ko pred teboj stoji tako priznan chef, kot je Gregor Vračko, enostavno za nekaj minut zmrzneš.«

Krožnik mora takoj h gostu

Medtem ko so pripravljali prve krožnike trihodnega menija, katerega rdeča nit je bila koleraba, smo ugotovili, da se miti tudi v gostinstvu počasi razbijajo. Poklic kuharja, ki je včasih veljal predvsem za ženskega, je danes vse bolj priljubljen med moškimi in na to je kazalo tudi razmerje med dijaki, ki so si izmenjevali vloge pri platingu oziroma postavitvi jedi na krožniku.

Imamo vse začimbe? Je zares dovolj slano?

»Ko je krožnik pripravljen, mora nemudoma zapustiti pult. Kje so natakarji?« je držal tempo Gregor, izza vogala pa je prihitela dijakinja Eva, ki je prevzela vlogo vodje strežbe. »Ker vsi gostje še ne sedijo za mizo, najprej postrežemo tistim, ki so,« njeno dilemo, kje začeti streči, iz ozadja hitro reši chef. Neverjetno, kaj vse opazi in kaj vse zazna njegov pogled! Medtem se za glavnim pultom že pripravljajo krožniki z glavno jedjo. In postopek, s podobnimi navodili, se ponovi še pri sladici. Ta je bila zares nekaj posebnega. »S hrano je treba pripovedovati zgodbo. Pred nami je velika noč, zato smo se odločili, da za sladico postrežemo jajca,« je napovedal Gregor in se hudomušno nasmehnil. Jajce, ki je bilo na las podobno pravemu, kurjemu, je bilo namreč prava kulinarična umetnina, oblita s čokolado, v notranjosti pa puhast beljak in okusna vaniljeva krema. Zares pika na i celotnemu meniju, ki so ga skuhali, na krožnikih prezentirali in postregli dijaki.

Klemen Vajngerl je poskrbel, da je bilo tudi na mizi vse na svojem mestu.

»To je bila premiera tudi za našo šolo,« je priznal ravnatelj SŠGT Maribor Dušan Erjavec, »saj z dijaki še nikoli nismo gostovali v restavraciji, ki ima Michelinovo zvezdico.« Gregor, ki ima oči in ušesa povsod v svoji kuhinji, je zaklical: »In še boste prišli – komaj čakam, da ponovimo!«