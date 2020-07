Kuhanje ni bavbav

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO V zadregi za nasvet pokličemo v kuhinji bolj izkušeno mamo ali prijateljico. FOTOGRAFIJE: Guliver/Getty Images

Če družina ni izbirčna, ne bo težko kuhati.

Epidemija novega koronavirusa oz. način življenja, v katerega nas je prisilila, je razgalila marsikaj dobrega pa tudi slabega. Verjetno v prenekateri družini oziroma gospodinjstvu ugotavljajo, da pravzaprav redkokdaj ali sploh nikoli ne kuhajo pa tudi skupni obroki so bolj izjema kot pravilo. Starši se prehranjujejo v lokalih okoli službe, otroci v šolah, med vikendom pogosto povabi na kosilo ena ali druga babica, včasih si družina privošči nedeljsko kosilo v restavraciji ali piceriji.Če je huda stiska, so dobre tudi pripravljene jedi, ki jih le pogrejemo. Zdaj, ko je vse obrnjeno na glavo, se je treba naenkrat znajti v domači kuhinji. Ker zna samoosamitev trajati dlje od tedna ali dveh, je zdaj morda pravi čas, da se naučimo vsaj osnov kuhanja. Pri tem lahko sodeluje vsa družina, od majhnih otrok do najstnikov, in morda bomo ugotovili, da so druženja okoli štedilnika in kuhinjske mize prav prijetna. Otroke bomo pritegnili tako, da bomo skupaj ustvarjali njim privlačne jedi.V času ko imamo na voljo obilico informacij, kuharskih knjig, receptov na spletu pa kuharskih oddaj na televiziji, se zdi, da je kuhanje povsem preprosto opravilo. To seveda drži le deloma, užitno jed skuhamo brez težav, da bo res okusna, pa vendarle potrebujemo nekaj kilometrine. A to naj začetnikom ne vzame poguma, ni se treba zatekati k juham iz vrečke in hrenovkam. Začnimo z enostavnimi jedmi, juhami, enolončnicami, omakami, sočnimi zrezki, testeninami in solatami.Seveda je treba v obdobju, ko nakupujemo odmerjeno in za več dni vnaprej, jedilnike skrbno načrtovati, saj smo lahko omejeni s sestavinami. Poskrbimo, da bo v zalogi nekaj zelenjave, sveže in zamrznjene. Iz korenja in graha skuhamo imenitno juho, ki sicer ne bo mastna kot goveja ali kurja, bo pa kljub temu polnega okusa. Korenje olupimo, narežemo na kolobarje in stresemo v lonec, v katerem smo segreli malo olja. Med mešanjem dušimo dve ali tri minute in dodamo na pol prerezano čebulo. Zalijemo z vodo in pustimo, da zavre.Solimo, popramo in dodamo zelišča po izbiri ter zamrznjen grah. Kuhamo pet minut in dodamo jušne rezance, približno pest na osebo. Vre naj zelo počasi, dokler se rezanci ne zmehčajo. Na podoben način skuhamo enolončnice, preprosto polivko za testenine pa pripravimo iz prepražene čebule, dušene zelenjave in paradižnikove omake. Predvsem pa naj nam ne bo nerodno poklicati mame, tete, sosede ali prijateljice, ki ima s kuhanjem bogate izkušnje.