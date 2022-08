Kuhanje bujte repe: zlata kuhalnica je šla na izletniško kmetijo (FOTO)

V okviru jubilejnega 25. Pomurskega poletnega festivala (PPF), ko se v Veliki Polani vrstijo številne prireditve, koncerti in dogodki, kakršnih ne doživimo vsak dan, je potekalo tudi 11. tekmovanje v kuhanju tradicionalne prekmurske jedi – bujte repe.

Moto veterani iz Murske Sobote so se zavihteli pod sam vrh.

Nič nenavadnega ni, da v kuhanju te jedi tekmujejo v Veliki Polani, kajti v deželi štorkelj so 10. avgusta 2013 postavili Guinnessov rekord, saj so v kotlu skuhali rekordnega 1089,5 kilograma bujte repe, ta pa je po njihovem prepričanju del kulturne dediščine.

V neuradni svetovni prestolnici bujte repe je tokrat nastopilo 11 predvsem domačih ekip iz Prekmurja, tekmovanje pa je potekalo pod vodstvom Mihe Horvata in budnim očesom članov strokovne komisije (strokovna učitelja kuharstva na SŠGT Radenci Zdenka Tompa, kot predsednica, Dušan Zelko ter Martina Roudi iz Term Lendava).

Pri kuhanju na odprtem ognju in v kotličku je bilo tekmovalcem gotovo zelo vroče, kajti že brez ognja je bila temperatura krepko nad 30 stopinj, a ker je šlo bolj za druženje kot zmago, ni bilo nobene bojevitosti in vsi so se vmes hladili s tekočimi pripomočki, ki so bili lepo ohlajeni.

Tesno povezani s kolinami

»Veseli smo, da je naše tekmovanje v kuhanju klasične prekmurske specialitete lepo sprejeto na poletnem festivalu. Nekoč je bila obvezna jed v času kolin, ki so jo poleg drugih dodatkov skuhali iz dveh glavnih sestavin: mesnatih svežih svinjskih kosti in prosene kaše. Jed je kulinarična posebnost prav zato, ker je tesno povezana s kolinami in je bila na jedilniku za kosilo ali večerjo na dan kolin, pa še kakšen dan ali dva pozneje.

Zmagovalci so imeli lepo urejeno tudi svojo stojnico. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

Včasih je morala biti bujta repa čim bolj zabeljena, torej mastna. Zato so za pripravo uporabljali svinjsko mast, zaseko, lahko tudi kislo smetano in ponekod celo bučno olje. Izročilo pravi, da je veljalo posebno pravilo: iz bujte repe se ni smelo kaditi – manj ko se je iz nje kadilo, bolj je bila mastna in s tem toliko boljša,« je povedal velikopolanski župan Damijan Jaklin, ki je upravičeno ponosen na svoje občane, zlasti mlajše, ki so z velikim elanom delali na osemdnevni prireditvi.

Odločale malenkosti

Po skoraj štirih urah kuhanja je komisija odločila, da so najboljšo bujto repo skuhali člani ekipe Izletniške kmetija Hadik iz Lendavskih goric (Lidija Ščernjavič, Iztok Ščernjavič, Silvija Kocet, Patrik Ščernjavič, Blaž Ščernjavič), ki je prvič osvojila zlato kihalnico. Tokrat je drugo mesto šlo v Mursko Soboto, in sicer ga je osvojila ekipa Moto klub Veterani (Marija Kojek, Jože Varga, Jože Bobovec, Branko Brumen, Franc Cmrečnjak), tretje pa je ostalo v Veliki Polani, in sicer so ga osvojile tri dame: Frančiška Antolin, Darja Vidovič in Marija Žalig iz ekipe Kolesarski klub Biciklin.

Vse preostale ekipe so si razdelile četrto mesto, med njimi tudi dve izmed treh doslej najuspešnejših, ki sta slavili po dvakrat, in sicer Društvo vinogradnikov Velika Polana ter Jenamena iz bližnjih Črenšovcev, ki čez dva tedna pripravlja podobno dogajanje v svoji vasi. Sicer pa je strokovna komisija ugotovila, da so vse ekipe skuhale odlično jed, o vrstnem redu pa so odločale malenkosti. Prav zato nihče ni bil razočaran nad dosežkom po vročem popoldnevu in prijetnem večeru, ko je med drugimi nastopal priljubljeni primorski pevec Dejan Vunjak z Brendijevimi barabami.

Rekorderji Leta 2014 so se v svetovno znani Guinnessovi knjigi rekordov znašli tudi Prekmurci iz Velike Polane. V velikanskem kotlu za 3600 litrov so skuhali rekordnega 1089,5 kilograma znamenite prekmurske bujte repe. Ta je del naše dediščine, zato je prav, da je tudi del naše prihodnosti – da ne gre v pozabo in da jo bodo lahko okušali zanamci. Tako so se člani društva Štrk Slovenija odločili, da z vpisom v Guinnessovo knjigo rekordov izzovejo še druge, da z naskakovanjem rekorda posredno razširjajo bujto repo še v nova okolja. Rekordno jed so skuhali na odprtem ognjišču in jo brezplačno razdelili več kot 3000 obiskovalcem.

Organizator ene največjih kulturnih, zabavnih in etnoloških prireditev ne le na skrajnem severovzhodu države, temveč tudi širše, Društvo Štrk Slovenija iz Velike Polane, je poskrbel za veliko dogajanja, saj so in bodo nastopili mnogi, tudi znani glasbeniki, kot so Luka Basi, Til Čeh & petelini, The Frajle, Balkan Boys, Klapa Šufit, Weekend band, Učiteljice, Challe Salle, Magnifico, Dejan Vunjak & Brendijeve barabe, High Voltage, Big Foot Mama, Prestiž, ki bo danes zvečer, zadnji dan festivala, predskupina pevki Severini, in drugi.

Recept polanske gospodinje Sestavine klasične prekmurske specialitete bujte repe so: 1 kg kisle repe, 70 dag mesnatih svinjskih kosti in mesa, 1 dl prebrane oprane prosene kaše, 4 žlice masti, 5 žlic gladke moke, 1 čebula, nekaj zrn popra, 3 stroki strtega česna, lovorjev list, žlička mlete rdeče paprike, sol. Priprava: Meso in kosti damo kuhati v mrzlo vodo. Ko zavrejo, naj se kuhajo počasi še pol ure. Nato dodamo kislo repo, po potrebi prilijemo vodo in na zmerni temperaturi kuhamo še kakšno uro. Proti koncu dodamo oprano proseno kašo. Jedi ne mešamo, ker mora kaša ostati na vrhu. V jed med kuhanjem dodamo lovor, poper, narezano čebulo in česen. Iz masti in moke naredimo prežganje in dodamo žličko mlete rdeče paprike. Prežganje gosto razkuhamo in z njim zgostimo repo. S hrbtišča poberemo meso in ga damo v repo. Vse skupaj še prevremo in po potrebi začinimo.

Na drugem odru pa za elektronske ritme skrbi DJ Črt. Seveda so se vmes vrstili kulturne prireditve, športna tekmovanja in podobno. Takšnih množic obiskovalcev iz Pomurja in vse Slovenije, ter iz sosednjih Madžarske, Hrvaške in Avstrije, bi si gotovo želeli vsi organizatorji poletnih prireditev, ne le v Prekmurju.

Velikopolanski župan Damijan Jaklin je ponosen na svoje občane in prireditev.

Na koncu so se vsi kuharji postavili pred objektive.