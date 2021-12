Kuhani ali pečeni, vselej dobro zaviti

Štruklji ... Kaj so to?« me je nekoč vprašala prijateljica iz Beograda. Najlažje sem ji pojasnila tako, da sem jih primerjala z burekom oziroma sirnico: »To je podobno, le da štruklje skuhamo.«

Dr. Janez Bogataj, avtor nove knjige o štrukljih Foto: Mavric Pivk

Vsaj na Gorenjskem poznamo kuhane, najdemo pa drugod tudi pečene štrukeljce, denimo v Šentjerneju. Lahko so kvašeni ali iz vlečenega testa, ajdovega ali krompirjevega ... Odtenkov je mnogo in vse se je potrudil v knjižico z naslovom Štruklji, ki je nedavno izšla pri založbi Hart, zajeti etnolog Janez Bogataj.

Študija o štrukljih

»O štrukljih sta pred izdajo naše knjige izšli že dve, ki imata poudarek na receptih, torej sta v bistvu kuharici s kratkim uvodom. Prvo je leta 2000 objavil Janez Štrukelj, zdaj že pokojni učitelj kuharstva na Srednji gostinski šoli v Mariboru. Kratek uvod je napisal etnolog Boris Kuhar. Druga knjiga o štrukljih je izšla leta 2015. Njen avtor je že pokojni etnolog Boris Kuhar, ki je nekoliko razširil uvod iz Štrukljeve knjige in obsega vsega šest strani,« je o knjigah, ki opisujejo to kultno jed, pojasnila Maja Hartman iz založbe Hart.

Na koncu knjige je 29 strani receptov za najbolj značilne slane in sladke štruklje.

Zakaj torej še ena, s štruklji tesno povezana knjiga? »V dosedanjih objavah o štrukljih je bila vrsta netočnosti in nepravilnih interpretacij zlasti zgodovinskega razvoja, zato smo se v naši založbi odločili, da izdamo obsežnejšo strokovno monografijo o tej značilni slovenski jedi. Njen avtor Janez Bogataj je podrobno raziskal izvor in razvoj jedi, njeno razširjenost in pojavnost v vseh gastronomskih regijah Slovenije. Študija o štrukljih obsega v knjigi 141 strani in štiri strani virov ter literature,« pojasni sogovornica.

Prek sto različnih

In to še ni vse: na koncu knjige je 29 strani receptov za najbolj značilne slane in sladke štruklje iz različnih vrst testa in različnimi načini izdelave. Tako je v knjigo zajetih šest vrst testa ter 26 vrst slanih in sladkih štrukljev. »V Sloveniji poznamo prek sto različnih nadevov za slane ali sladke štruklje, vendar smo se odločili za jagodni izbor, saj uvajanje najrazličnejših nadevov pogosto meji že na pretiravanje,« še razmišlja Maja Hartman.

Poznamo prek sto različnih nadevov za slane in sladke štruklje.

V knjigo Janeza Bogataja so zajete še mnoge, s štruklji povezane zanimivosti, rime in misli, med njimi tudi ta: »Dolenjec je srečen pri štrukljih in vinu, Gorenjec pri žgancih in mleku.«

Nova knjiga, ki zajema tako preteklost kot tudi sedanjost kultne jedi. FOTO: Špela Ankele