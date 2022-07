Kuhajmo skupaj z Jamiejem: druženje ob hrani s tistimi, ki jih imamo najraje

Natanko pred dvema desetletjema je v slovenščini, pri založbi Vale Novak, izšla prva knjiga Jamieja Oliverja. Mladi britanski chef je svetovno javnost, dotlej vajeno kuharjev v belih uniformah s pokončnimi kapami na glavah, v hipu osvojil s svojo sproščenostjo, preprostostjo, dostopnostjo in mladostnim načinom oblačenja. Tako z oddajami, ki so odsevale njegovo živahno osebnost in prav takšen način kuhanja, kot z moderno zasnovanimi knjigami je hitro zaslovel. Zdaj, dve desetletji pozneje, ko se Jamie Oliver bliža petdesetim zrelim letom in je v slovenščini izšlo že trinajst njegovih knjig, je njegov slog kuhanja podoben kot na začetku: živahen, poskočen in hkrati rahlo presenetljiv!

Recepti so preprosti, da nam kuhanje ne vzame preveč časa in energije za druženje. FOTO: Solovyova/Getty Images

A če se vrnemo h knjigam: prva, Kuhinja do nazga, je pri že omenjeni založbi v slovenščini izšla leta 2002, desetletje pozneje pa so pri Mladinski knjigi začele izhajati še preostale – najprej je bilo to 30 minut za kosilo, ki so je doslej natisnili v več kot 11.000 izvodih. Ravno te dni smo v slovenščini dobili zadnjo v bogatem opusu Oliverjevih kuharskih knjig, delo z naslovom Skupaj (v originalu: Together), ki je v angleščini izšla lani. Združuje nekaj več kot 120 receptov.

Najnovejša Skupaj (v originalu Together) je te dni izšla v slovenščini. FOTO: Špela Ankele

Takole jo opišejo pri Mladinski knjigi: »Rdeča nit je druženje ob hrani s tistimi, ki jih imamo najraje (družina – ožja, širša, prijatelji, ljubezen). Zato so tokrat poglavja tematski obroki, ki sledijo letnim časom (indijska večerja, druženje na soncu, pojedina v zadnjem hipu, kosilo na vrtu, čas žetve, praznična pečenka itd.).« In dodajo: »Recepti so preprosti (zato da nam kuhanje ne vzame preveč časa in energije za druženje), najdragocenejša novost, ki jo je vpeljal, je predpriprava, torej kaj lahko pripravimo dan prej in nas počaka v hladilniku do naslednjega dne, ko prižgemo štedilnik in pristavimo lonec.«

Po vsem svetu je več milijonov izvodov. FOTO: Špela Ankele

Doslej Jamie Oliver še ni obiskal dežele na sončni strani Alp. A kdo ve, morda se tudi slavni britanski chef odloči, da gre po poteh Rudolpha van Veena, ki je pred osmimi leti na Bledu pekel kremne rezine, ali pa ga bodo k nam nemara zvabile po vsem svetu slavne babice s testeninami (angleško: pasta grannies), ki so z vlogerko Vicky Bennison na čelu lani poleti posebno polurno epizodo snemale prav pri nas.