Krompirjevi žganci

Za 4 osebe:

0,5 kg krompirja

300 g moke

sol, voda

Krompir olupimo, narežemo na kocke in stresemo v lonec. Zalijemo z vodo, da je povsem pokrit, in solimo. Zavremo in kuhamo na srednjem ognju, dokler se ne zmehča. Odstavimo in zmečkamo z vodo vred. Dodamo moko, v sredini s kuhalnico naredimo luknjo in počasi kuhamo petnajst minut. Odstavimo, in če je ostalo kaj vode, jo odlijemo v drugo posodo. Potem krompir in moko gladko zmešamo v kompaktno zmes, kar je lahko precej težaško opravilo, zlasti če kuhamo večje količine. Če je zmes pregosta, med mešanjem dolijemo še nekaj vode, ki smo jo odlili. Nekaj minut pustimo počivati, natrgamo na koščke in ponudimo s poljubno omako.

Krompirjevi ali beli žganci so tradicionalna slovenska jed, ki so jo naši predniki zabelili z različnimi prelivi. Najpogosteje so jih stregli slane, prelite z vročimi stopljenimi ocvirki ali zaseko, imenitni so tudi s praženo ali še bolje s karamelizirano čebulo.Zraven se priležeta kos mesa in skleda solate. Ponudimo jih lahko tudi v sladki različici, prelite z mlekom, dodamo malce sladkorja, ali pa v kombinaciji z belo kavo, za odličen zajtrk ali večerjo.