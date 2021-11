Recept: krompirjevi polpeti

Za 4 osebe:

1 kg krompirja

100 g slanine

2 jajci

2–3 žlice moke

1 žlica drobtin

1 čebula

2 stroka česna

sol, poper, olje

šopek peteršilja

Krompir dobro operemo in skuhamo v slani vodi. Precedimo, ohladimo in olupimo. Damo v večjo skledo in zmečkamo z vilicami. Slanino narežemo na majhne koščke, popečemo v ponvi in stresemo na krompir. Česen in čebulo olupimo in svetlo prepražimo na maščobi od slanine. Dodamo krompirju. Dodamo še jajca, drobtine in moko, sesekljani peteršilj, solimo in popramo ter temeljito pregnetemo z rokami. Po potrebi dodamo še malo moke, če je masa preveč trda, pa dodamo žlico jogurta ali smetane. Za veliko žlico mase z rokami oblikujemo v polpete in jih spečemo na vročem olju.