Recept: krompirjev zavitek

Za 4 osebe:

1 zavitek vlečenega testa,

6 srednje velikih krompirjev,

2 skodelici drobnih suhih ocvirkov,

1 čebula,

3 stroki česna,

3 jajca,

1 kisla smetana,

sol,

poper,

olje,

maslo

Krompir olupimo in narežemo na dober centimeter velike kocke. Čebulo in česen olupimo in sesekljamo. V kozici segrejemo olje in na njem prepražimo čebulo. Dodamo česen, pražimo še nekaj minut in dodamo krompir. Solimo in popramo in pražimo, dokler se krompir ne zmehča, vmes večkrat premešamo. Jajca razžvrkljamo s kislo smetano in približno polovico zlijemo na krompir. Dodamo še ocvirke in dobro premešamo. Testo razvaljamo in enakomerno potresemo z nastrganim maslom. Maso razporedimo po testu, zavijemo in zavitek namestimo v pekač. Prelijemo z ostalimi razžvrkljanimi jajci in pečemo pri 180 stopinjah približno 45 minut.