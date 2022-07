Recept: krompir z zeliščno skuto

Ker je mladi krompir izredno hitro kuhan, nam priprava ne bo vzela veliko časa. Medtem ko se kuha, na hitro pripravimo zeliščno skuto, ki jo začinimo po svojem okusu. Česnova je nekoliko pikantna, namesto česna lahko uporabimo svežo čebulo, ljubitelji pekočega pa lahko dodajo čili ali pekočo papriko v prahu. Namesto kisle smetane lahko uporabimo tudi sladko ali pa čvrsti jogurt, najbolje grškega.

Za 4 osebe:

1 kg krompirja (manjšega, enako velikega)

500 g skute

1,5–2 dcl kisle smetane

nekaj rezin masla

3 stroki česna

sol, poper, bazilika, peteršilj, timijan, drobnjak

Krompir očistimo, operemo in celega skuhamo. Skuto solimo in popramo, dodamo kislo smetano in premešamo. Česen olupimo in stremo, zelišča operemo, osušimo in drobno sesekljamo. Dodamo skuti in še enkrat premešamo. Krompirja ne lupimo, še vročega prerežemo in naložimo na krožnike. Potresemo ga s kosi masla, dodamo zeliščno skuto in okrasimo s svežimi zelišči.