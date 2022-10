Krompir v 'hlačkah' s tunino in sušenim paradižnikom

Konzervirana tunina in paradižnik, kapre in limonin preliv so odlične sestavine za polnjenje krompirja, saj mu dajo svežino, pa tudi rukola (navadna rukvica), ki v kombinaciji s tunino da edinstveni okus.

Sestavine:



– 2 velika, mokasta krompirja

– žlička oljčnega olja

– 220 g tunine v oljčnem olju

– 50 g sušenega paradižnika v olju, odcejenega, sesekljanega na majhne koščke

– 2 žlički kaper

– sok polovice limone

– 40 g listkov rukole

– sol in poper

Način priprave:



Pečico segrejte na 200 stopinj. Cela krompirja z olupkom povaljajte v oljčnem olju, posolite in ga pecite eno uro ali več, odvisno od velikosti krompirja. Pečen je, ko je olupek potemnel, sredina pa je mehka (stisnite ga ali prebodite z vilicami).

Tunini odcedite olje in jo zmečkajte z vilicami. Dodajte sesekljan paradižnik, kapre, limonin sok, rukolo in žličko oljčnega olja. Mešajte, da dobite gladko zmes, nato poskusite in dodajte še poper in dodatno limonin sok, če želite. Prerežite še vroč krompir na pol in prelijte z mešanico.



Krompir v 'hlačkah' je pripravljen za pokušino.