Krompir s skuto (RECEPT)

Za 4 osebe:

8 srednje velikih mladih krompirjev

8 rezin šunke ali pršuta

2 šalotki

0,5 kg skute

2–3 žlice kisle smetane

1 šopek svežih zelišč po izbiri

1 šopek kalčkov ali mikrozelenjave

sol, poper, olje

Krompir dobro operemo, po potrebi oščetkamo in napol skuhamo v slani vodi. Odcedimo, prerežemo na pol, tako da se na sredini še drži skupaj, in po zunanji strani popečemo na olju. Olupimo šalotke in jih drobno sesekljamo. Zelišča operemo, osušimo in prav tako nasekljamo. Skuto damo v skledo in zraven stresemo zelišča in šalotko. Solimo in popramo, dodamo kislo smetano in temeljito premešamo. Krompir razdelimo na krožnike in nanje nadevamo skuto ter po eno rezino šunke oziroma pršuta. Okrasimo s kalčki in postrežemo.

Zeliščna skuta je imenitna poletna jed, ki jo ponudimo kot prilogo na primer k mesu z žara, mesnim, zelenjavnim ali žitnim polpetom, namažemo jo na kruh ali pečen krompir. Uporabimo zelišča, ki jih imamo na razpolago, če imamo radi pekoče, denimo drobnjak in čemaž, pa seveda česen in čebulo.Spomladi dodajamo drobno sesekljan regrat pa tudi različno zelenjavo, na primer svežo papriko. Če hočemo, da je skuta mazljiva, vanjo vmešamo kislo smetano ali jogurt.