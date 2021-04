Kristina Frlic: drobnjakovi štrukeljčki v juhi

Iz sestavin zamesimo vlečeno testo. Pazimo, da ga dobro vgnetemo – postati mora elastično. Položimo v posodo, pokrijemo s pokrovom, da se ne izsuši, in pustimo počivati na sobni temperaturi.

Zdaj pripravimo nadev, in sicer raztopimo maslo, ga rahlo ohladimo ter dodamo razžvrkljano jajce in ščep soli.

Testo razvlečemo ali ga na rahlo pomokani površini dobro razvaljamo.

Namažemo z nadevom, posujemo z drobnjakom, ki smo ga narezali na približno pol centimetra debelo, čez enakomerno razporedimo drobtine in zvijemo.

Svaljek razrežemo na 2 centimetra široke štrukeljčke in jih približno 20 minut kuhamo v slanem kropu (liter ga bo dovolj).

Nadev bo med kuhanjem zašel v juho in ji dal okus.

»Če želimo, v lonec dodamo žličko domače mešane mlete zelenjave,« svetuje kuharica tega tedna.

Za 4 osebe:

Vlečeno testo:

150 g moke

1 jajce

80 ml vode

sol

Nadev:

50 g raztopljenega masla

1 jajce

10 g svežega drobnjaka

40 g krušnih drobtin

sol

Kristina Frlic je učiteljica v Biotehniškem centru Naklo, kjer poučuje strokovne predmete s področja živilstva. Že pred časom smo jo prosili za enega njenih najbolj priljubljenih receptov. Pripravila nam je imenitne drobnjakove štrukeljčke v juhi, o jedeh na žlico pa je spotoma povedala še, da nas »pogrejejo v hladnih zimskih dneh. Ravno tako prijajo v vročem poletju, na krožniku pa ne smejo manjkati niti jeseni, ko je zelenjave v izobilju, ali spomladi, ko se nam dobre domače enolončnice še posebno priležejo. Torej: jedi na žlico so primerne za vse leto.« Drobnjakovi štrukeljčki v juhi so sicer priljubljena jed v Poljanski dolini, Žireh in okolici. Pozno pomladi in poleti, ko so vrtovi polni drobnjaka, v tem delu Gorenjske po številnih domovih diši po točno takšni juhi, ki je – preverjeno – res odlična in enostavna!