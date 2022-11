Recept: krhki kruh za zimske pojedine

Kjer še gojijo tradicijo martinovanja, v teh dneh že pripravljajo vse, kar potrebujejo za pripravo zapovedane pojedine. Poleg pečene perutnine, praviloma naj bo gos ali raca, nič pa ne bo narobe s piščancem, je obvezna priloga dušeno rdeče zelje, vse pa spremljajo mlinci. Namesto teh lahko postrežemo krompir, tudi testenine ali njoke. A če želimo slediti zapovedanemu jedilniku naših babic, so nujni mlinci.

Preprost recept

Mlinci so preprost nevzhajan kruh, kakršnega poznajo tako rekoč vse kulture, nastal pa je, še preden so odkrili kvašeno testo. V starem Egiptu so ga menda pekli že pred 5000 leti in je bil, ponekod pa je še danes, eno najpomembnejših človekovih živil. V Indiji mu pravijo čapati, kar pomeni ploščat, Rusi imajo bline, v Mehiki postrežejo tortilje, pri nas pa v to vrsto spadajo mlinci.

Običajno jih pripravimo iz pšenične moke. FOTO: Tom Merton, Getty Images

Osnovni recept je sila preprost, potrebujemo moko, sol in vodo, testo pa lahko obogatimo z jajci. Iz osnovnih sestavin, za štiri osebe bo dovolj pol kilograma moke, zamesimo gladko testo in ga razvaljamo v tanke ovale ali kroge. Pečemo ga v pečici ali v ponvi, še bolje seveda v krušni peči, nared bodo v nekaj minutah. Med pečenjem testo postane mehurjasto in krhko, ohlajeno pa spravimo v celih kosih ali ga nalomimo na manjše in zapremo v papirnate vrečke ali škatle za piškote. Seveda lahko mlince kupimo skoraj v vsaki trgovini z živili.

Nekvašeni kruh poznajo številne kulture. FOTO: Svetlana Monyakova, Getty Images

Poparimo jih in zabelimo z mastjo, ki je nastala pri pečenju mesa.

Čeprav jih povezujemo predvsem z martinovim, jih lahko uporabimo na več načinov. Kot prilogo jih pripravimo tako, da jih poparimo z vročo vodo, da se zmehčajo, in jih zabelimo z omako, ki je nastala pri pečenju oziroma dušenju mesa, lahko pa pripravimo poljubno omako, tudi zelenjavno. Lahko jim namenimo glavno vlogo v obroku, za narastke oziroma pite jih pred pečenjem prav tako namočimo v vreli vodi, da dobimo mehko testo. Okusni so zapečeni v pečici, zlasti če jih prelijemo z razžvrkljano smetano in jajci ali potresemo s sirom. Mlince lahko ponudimo tudi v sladki različici, v kombinaciji s sadjem, potresemo jih s sladkorjem ali pokapljamo z medom, zraven ponudimo smetano. Suhi nadomestijo čips ali podobne nezdrave prigrizke.