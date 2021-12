Recept: krepka juha

Za 4 osebe:

kos govedine iz juhe

1 čebula

2 stroka česna

2 korenčka

2 skodelici graha

2 repi

2 lista ohrovta

1 liter jušne osnove

olje, sol, poper, kumina, timijan

Zelenjavo olupimo oziroma očistimo, čebulo in česen sesekljamo, korenje in repo narežemo na kocke, liste ohrovta na trakove. Govedino narežemo na koščke. V loncu segrejemo olje in na njem svetlo prepražimo čebulo, dodamo česen, ohrovt in korenje, premešamo in dušimo nekaj minut. Zalijemo z jušno osnovo, solimo in popramo ter začinimo s kumino in timijanom. Zavremo in kuhamo pet minut, dodamo še grah in repo ter kuhamo še dobrih deset minut. Na koncu dodamo meso, prevremo in postrežemo.