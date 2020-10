Kremna juha

Za 4 osebe:

4–5 glavic česna

2 večja krompirja

2 dl smetane za kuhanje

2 dl mleka

sol, poper

maslo

šopek svežega peteršilja



Česen olupimo, stresemo v lonec in prelijemo z vodo, da bo pokrit. Kuhamo, dokler se ne zmehča, to je kakšnih 15 minit. Potem precedimo, vodo prihranimo. V loncu raztopimo maslo, nanj stresemo česen in ga pretlačimo z vilicami. Zalijemo z vodo, v kateri smo ga kuhali, in mleko. Krompir olupimo in narežemo na kocke ter stresemo k česnu. Solimo in popramo ter na majhnem ognju kuhamo, dokler se krompir ne zmehča. Dodamo smetano, premešamo in prevremo. Zmeljemo s paličnim mešalnikom in potresemo s sesekljanim peteršiljem.

Česen je izjemno priljubljen ali izjemno osovražen, mnogi ne prenašajo njegovega ostrega vonja in pekočega okusa. Najmočnejši vonj ima surov, ostrino pa lahko omilimo s kuhanjem, peko ali dušenjem. Bolj v čislih ga imajo ljubitelji mesa, saj dobro vpliva na prebavo in olajša neprijetnosti, ki so lahko posledica premastne hrane.Lahko ga vlagamo v kozarce, samostojno ali v družbi druge zelenjave, v tem primeru bo nastopil v vlogi začimbe. S česnom obogatimo kakovostna domača olja in kis: očiščene stroke prerežemo na pol, dodamo v tekočino ter zapremo.