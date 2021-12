Krašenje kruha je umetnost

Po knjigi Drožomanija, ki je v štirih letih doživela več ponatisov in prevodov ter po njeni sladki in slani različici, je Anita Šumer te dni izdala še tretjo. Njen naslov, Umetnost krašenja kruha pove vse. Ali, kot pravi avtorica, ki je ena od znanilk novega vala peke z drožmi, to čudovito mešanico vode in moke: "Če sta prvi dve knjigi dali vsebino, tretja daje obliko."

Kruh lahko okrasimo tudi s šablonami, avtorica knjige je ustvarila prav posebno!

V knjigi je podrobno, in to v besedi ter fotografiji, opisanih pet različnih tehnik krašenja kruha: šabloniranje, slikanje na testo, uporaba posipov, zarezovanje ter lepotičenje s testenimi okraski in posušenim cvetjem. Ker Šumerjeva krašenje kruha vidi kot umetnost, je v hramu koroške umetnosti, torej v Koroški galeriji likovnih umetnosti, nastala naslovna fotografija knjige, posnel jo je fotograf Nik Jarh, avtor tudi preostalih posnetkov. Poleg njega sta bili v ekipi še stilistka Barbara Remec in Petja Montañez, ki je kot umetniška direktorica poskrbela za zaokroženo celoto. Del denarja od prodaje knjig je Anita Šumer vsakokrat namenila dobrodelni ustanovi, tako bo tudi tokrat, ko bo pomoč usmerila neprofitni organizaciji Lunina vila, ki ponuja psihosocialno in psihoterapevtsko pomoč otrokom in mladostnikom.

Čisto sveža knjiga prinaša nekaj novosti: to so QR-kode, ki te usmerjajo do 20-minutnih videoposnetkov s prikazom postopka. Na koncu je nanizanih nekaj predlogov, kako lahko zapakiramo domač kruhek, da ga ljubi nam osebi podarimo kot lično darilo.

Knjigi, ki so jo predstavili v Galeriji Sloart sredi Ljubljane, je srečno pot med bralce zaželelo mnogo znanih obrazov. Tu sta bili igralka Zvezdana Mlakar in njena stanovska kolegica Mojca Fatur. Med gosti, ki so prvi prelistali novo, s sončnimi barvami zaznamovano knjigo, so tudi znani blogerji, denimo Tereza Poljanič, Sašo Šketa in Nina Kastelic, ki ustvarja pod imenom Leaneen.

Nova knjiga, namenjena krašenju kruha, je še nekaj tednov v prednaročilu na voljo na spletu, pozneje, predvidoma februarja, pa bo odpotovala v slovenske knjigarne. Morda še to: počasi se obeta prevod v angleški jezik.