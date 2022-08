Recept: kranjski štruklji

V Gostilni Kot sredi gorenjske metropole imajo na jedilniku kranjsko trojko, poimenovano po največjem gorenjskem mestu, torej: kranjsko klobaso, kranjsko pivo in kranjske štruklje. Arvajevo kranjsko klobaso v Kotu skuhajo po znanem postopku, varjenje piva prepustijo Kranjski pivovarni. Kaj pa so kranjski štruklji, ki jih v Kotu pripravljajo vse od leta 1936? Recept je leta 1868 izšel v kuharici Magdalene Pleiweis, ki je bila osnova za veliko slovensko kuharico Felicite Kalinšek. V nadevu so domača marelična marmelada, smetana in kuhana ribana kaša.

Za 6–8 oseb: 6–8 palačink

200 g ribane kaše

2 jajci

50 g surovega masla

6 žlic domače marelične marmelade

sol Po klasičnem receptu iz moke, jajc, mleka, malo soli in malo sladkorja spečemo palačinke. Pripravimo nadev: v rahlo osoljeni vodi in na zmerni temperaturi skuhamo ribano kašo po navodilih z embalaže. Med kuhanjem večkrat pomešamo. Kašo odcedimo in ohladimo. Ohlajeni primešamo napol stopljeno maslo, razžvrkljani jajci in marmelado ter namažemo palačinke. Zvijemo jih, zrežemo na tretjine in položimo v namaščene lončene posodice. Če jih nimamo, uporabimo srednje velik pekač. Prelijemo s prelivom: 2 dl kisle smetane zmešamo z dvema jajcema. V pečici, ogreti na 200 stopinj Celzija, pečemo 10 ali 15 minut. Postrežemo še vroče, po želji posujemo s sladkorjem v prahu.