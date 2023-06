Kraljujejo rdeče češnje: recepti za klafuti, pito, sorbet, rjavčke in brusketo

S poletjem pridejo češnje, rubinasto rdeče so menda najbolj zdrave pa tudi najslajše in aromatične. Ko pridejo prve, se jih do sitega najemo, potem pa razmišljamo o sladicah. Čisto navaden biskvit postane sila imeniten, če mu primešamo češnje, najprej jim odstranimo koščice, da ne bomo ob zob. Slasten je zavitek, štrudelj, ki ga nadevamo s skuto ali rikoto in obložimo s češnjami. Ste že poskusili najbolj preprosto sladico pod soncem, češnjev klafuti? Ali pa sorbet? Danes kraljujejo češnje.

Klafuti Za 4 osebe: 450 g izkoščičenih zrelih češenj

50 g kristalnega sladkorja

2 srednje veliki jajci

45 g kristalnega sladkorja

pol žličke vaniljevega izvlečka

20 g masla

20 g bele moke

50 ml mleka

75 ml sladke smetane

ščep soli Češnje izkoščičimo, v skledi potresemo s sladkorjem in premešamo. Maslo raztopimo. Pekač namastimo z maslom in potresemo z malo sladkorja. V večji skledi stepemo jajca in sladkor, dodamo vaniljo in premešamo. Presejemo moko in premešamo. Prilijemo mleko in smetano ter maslo in premešamo, da se sestavine povežejo. Ročno vmešamo še češnje, s sokom vred, in prelijemo v pekač. Pečemo 35–40 minut, zobotrebec, ki ga zapičimo v sredino, mora biti čist. Pustimo počivati deset minut, potem potresemo s sladkorjem v prahu in postrežemo.

Pita Za 4 osebe: Testo:

400 g moke

50 g + dve žlici mletih mandljev

225 g masla

70 g sladkorja

ščep soli

2 rumenjaka Nadev:

800 g češenj

150 g češnjeve marmelade

50 g sladkorja

2 žlici koruznega škroba Moko, mandlje, maslo, sladkor in sol damo v multipraktik in mešamo, da dobimo nekaj drobtinam podobnega. Dodamo rumenjaka in 2 žlici mrzle vode ter mešamo, da dobimo testo. Na pultu ga hitro pregnetemo, razdelimo na dva dela, oba ovijemo v folijo za živila in za pol ure postavimo v hladilnik.

Medtem izkoščičimo češnje, jim v skledi dodamo marmelado, sladkor in škrob ter premešamo. Pečico segrejemo na 200 stopinj. Model namastimo. Na pomokani površini razvaljamo en del testa v velikosti modela, obložimo tudi stene. Če se nam kje strga, luknjo zapolnimo s preostalim testom. Potresemo z mandlji in enakomerno nadevamo s češnjami. Razvaljamo preostalo testo in izrežemo trakove ter z njimi obložimo nadev. Po želji premažemo z razžvrkljanim beljakom in potresemo s sladkorjem. Pečemo 45–55 minut. Pustimo eno uro; če se bomo pite lotili prehitro, bo nadev pretekoč. Postrežemo s stepeno smetano ali kepico sladoleda.

Sorbet Za 4 osebe: kilogram češenj

180 g sladkorja

sok ene limone

20 ml vode Češnje izkoščičimo. V posodi jih pomešamo z vodo, sladkorjem in limonovim sokom. Kuhamo, da zavre, potem pri zmerni temperaturi kuhamo še 15 minut, da se sadeži zmehčajo. Odstavimo in ohladimo na sobno temperaturo. V blenderju zmešamo do gladkega, po želji dodamo šilce češnjevega likerja. Precedimo skozi gosto cedilo, prelijemo v posodo, primerno za zamrzovanje, in ohladimo. Potem postavimo v zamrzovalnik, po eni uri premešamo z vilicami in spet zamrznemo vsaj za dve uri, preden postrežemo.

Pavlova Za 4 osebe: Meringa:

sok pol limone

6 beljakov (velika jajca)

350 g sladkorja

2 žlički koruznega škroba

žlička vaniljevega izvlečka Nadev:

600 ml smetane za stepanje

200 ml mleka

6 rumenjakov

2 žlici koruznega škroba

100 g sladkorja

400 g češenj

žlica sladkorja v prahu

3 žlice češnjeve marmelade

20 g mandljevih lističev Pekač obložimo s papirjem za peko in narišemo krog, približno 18 cm premera. Pečico segrejemo na 130 stopinj. Ločimo rumenjake od beljakov, iz teh stepemo čvrst sneg, postopoma dodajamo sladkor in stepamo, da dobimo čvrst, bleščeč sneg. Dodamo škrob in sok ter mešamo pol minute. Z žlico nadevamo meringo na narisan krog ter poravnamo, na sredini naj bo malce nižja. Pečemo kako uro, potem znižamo temperaturo na 100 stopinj in pečemo še eno uro. Ugasnemo pečico, meringa pa naj se ohladi kar v njej. Nadevamo jo, tik preden postrežemo. Previdno jo ločimo od peki papirja in prestavimo na servirni krožnik. Mandljeve lističe popražimo. Rumenjake razžvrkljamo, vmešamo škrob, sladkor in vaniljo; mleko segrejemo s smetano do vretja, zajemalko vlijemo čez jajca, ves čas mešamo, potem počasi vlijemo še preostalo mleko in vrnemo v posodo ter kuhamo pri zmerni temperaturi kakšnih pet minut, da se krema zgosti. Pretresemo na krožnik, pokrijemo s folijo za živila in ohladimo. Češnje izkoščičimo, potresemo s sladkorjem in pustimo pol ure. Sredino pavlove premažemo z marmelado, vaniljevo kremo stepemo, da postane puhasta, in namažemo čez marmelado, po želji obložimo s stepeno smetano in povrhu s češnjami. Potresemo z mandljevimi lističi.

Smuti Za 4 osebe: 300 g češenj

150 g grškega jogurta

večja banana

pol žličke vaniljevega izvlečka Češnje izkoščičimo, banano olupimo in narežemo na kolobarje. Vse sestavine stresemo v blender in mešamo do gladkega. Če je smuti pregost, ga lahko razredčimo z malce vode ali mleka. Dobro premešamo in vlijemo v visoke kozarce. Okrasimo s izkoščičenimi češnjami.

Rjavčki Za 4 osebe: 150 g masla

250 g sladkorja

3 večja jajca

115 g moke

70 g kakava v prahu

pol žličke pecilnega praška

ščep soli

200 g čokoladnih kapljic

250 g češenj (izkoščičenih) Pečico segrejemo na 175 stopinj, pekač (približno 20 x 20 cm) namastimo in obložimo s papirjem za peko, naj visi čez rob. V ponvi segrejemo mleko in v njem stopimo 100 g sladkorja, občasno premešamo. Odstavimo in malo ohladimo. V večji skledi penasto zmešamo jajca in preostali sladkor, dodamo stopljeno maslo in zmešamo, da se sestavine povežejo. V drugi skledi zmešamo moko, kakav, pecilni prašek in sol ter dodamo mokrim sestavinam. Premešamo, da se vse lepo poveže, dodamo še čokolado in češnje in nežno premešamo. Testo damo v pekač in ga poravnamo. Pečemo 35–40 minut; zobotrebec, ki ga zapičimo do dna, ne bo čist, na njem bo nekaj drobtinic. Za bolj biskvitno teksturo pečemo še 5 minut. Kako uro pustimo rjavčke v pekaču, potem jih s pomočjo papirja prestavimo na desko in razrežemo na 16 kosov.