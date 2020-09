Kotleti v gorčični omaki z medom (RECEPT)

Za 4 osebe:

4 večji kotleti

2 žlici gorčice

1 žlica medu

0,5 dl smetane za kuhanje

1 dl vina

sol, poper, olje

Kotlete po potrebi potolčemo, solimo in popramo z obeh strani. V ponvi segrejemo olje na srednjo temperaturo in nanj položimo kotlete. Pečemo na vsaki strani približno pet minut, kotleti se morajo rjavo zapeči. Potem meso prestavimo na krožnik in v ponev zlijemo vino ter dodamo med in gorčico. Premešamo, da dobimo enakomerno zmes, in pustimo, da zavre. Kuhamo nekaj minut in dodamo še smetano. Kuhamo še dve ali tri minute, po potrebi zalijemo z vodo, nato v ponev vrnemo kotlete. Pustimo, da jed zavre, in kuhamo še dve ali tri minute na vsaki strani. Meso razdelimo na krožnike in dodamo omako.

Gorčica in med bosta mesu dala poseben, nekoliko pikanten in obenem sladkast okus. Meso lahko pred pečenjem v omaki iz medu in gorčice, ki ji dodamo še zelišča, mariniramo vsaj pol ure, če želimo, da bo res lepo zapečeno, pa ga popečemo le nasoljeno in popoprano, omako pa skuhamo posebej.V tem primeru dodamo še tekočino, vodo ali jušno osnovo, omako pa zgostimo s smetano. Če ne maramo sladko-ostre kombinacije, eno od sestavin izpustimo iz recepta. Če pa bi radi, da je jed še bolj pikantna, dodamo čili. Tudi k temu se bo podal med.