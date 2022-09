Kostanj nima glutena, ima pa malo kalorij

Sezona kostanja pride skupaj z jesenjo. Nekateri ga nabiramo, drugi kupujejo. Najboljši je tisti iz Makedonije, in to severne. Največ je italijanskega, tudi grškega. Med športnimi rekreativci je priljubljen zato, ker ne vsebuje glutena in je nizkokaloričen. Kostanj vsebuje veliko ogljikovih hidratov, največ škroba, skoraj nič maščob in okoli šest odstotkov beljakovin. Telo bogati tudi s folno kislino, kalijem, fosforjem in številnimi drugimi pomembnimi elementi v sledovih. Zaužitje stotih gramov pečenega kostanja vas bo oskrbelo s približno 250 kalorijami, če ga boste jedli kuhanega, pa s 170. Preberite na Polet.si