Kosmata lupina in nežno kiselkasto meso

Uvoženega lahko v naših trgovinah kupimo vse leto, zdaj pa prihaja čas, ko bo zorel tudi na domačih vrtovih.

Oktobra si bomo lahko privoščili domačega.

Kivi je sadež, kot naročen za zimo. Pri nas začne zoreti oktobra in ga nabiramo še do novembra, uvoženega iz južnih krajev pa lahko kupimo vse leto. Tudi v Sloveniji ga gojimo, predvsem na Primorskem in Vipavskem. Je izjemno zdrav sadež, poln vitaminov in mineralov, zlasti ga odlikuje visoka vsebnost vitamina C. Ima nekoliko kisel, a nadvse prijeten okus, ko je ravno prav zrel, pa se omedi v sočni sladkosti. Če ga gojimo na vrtu, ga je dobro pobrati pred prvo jesensko slano, in če ga je preveč, da bi ga sproti pojedli, ga lahko skladiščimo tudi nekaj mesecev. Naložimo ga v zabojčke, najbolje v eni plasti, in postavimo v hladen in suh prostor. Nikar ga ne postavimo zraven jabolk, saj bodo ta pospešila zorenje, tega pa ne želimo, vse dokler ga ne nameravamo pojesti.Poznamo več sort, ki imajo običajno zeleno meso, polno črnih užitnih semen. Nekoliko slajše so tiste, katerih meso je bolj rumenkaste barve, vse pa imajo umazano zeleno rjavo, tenko lupino, prekrito z drobnimi, mehkimi dlačicami. Sorte se razlikujejo tudi po velikosti plodov, če jih nameravamo gojiti, je dobro vedeti, da na celini bolje uspevajo drobne.Kivi je najboljši svež, primerno zrel ima sočno in mehko meso. Lahko olupimo cel sadež in ga uživamo narezanega na kolobarje, lahko pa ga prerežemo počez na pol in meso postrgamo iz lupine z žličko. Da nam to uspe, mora biti povsem zrel. Uživamo ga samostojno ali skupaj z drugim sadjem, narezanega na koščke zmešamo v sadne solate, na rezine narezanega pa uporabimo za okrasitev sladic, zlasti tort, na primer skutne, pa seveda drugih kolačev. Prerezan je namreč privlačen na pogled, saj črna semena na svetlem mesu zarišejo zanimiv vzorec. Če smo bolj drzni, ga ponudimo k narezku, na primer pršutu.Plodove lahko tudi predelamo. Skuhamo lahko kivijevo marmelado ali žele. Ljubitelji likerjev bodo pripravili imenitno sladko pijačo iz žganja in zrelih sadežev kivija. Recept je preprost: kivije drobno narežemo in stresemo v steklen kozarec. Prelijemo z žganjem, toliko da bo sadje pokrito. Lahko dodamo še limonov sok. Dobro zapremo in pustimo stati približno en mesec. Po tem času precedimo skozi gosto sito ali krpo in dodamo sladkorni sirup, približno toliko, kot je žganja. Ponovno zapremo in pustimo stati še en mesec in liker bo nared. Če pohitimo, bomo za praznike lahko podarili domačo pijačo.