Kosilo v 30 minutah ali prej

Imate radi recepte, ki so okusni, pripravljeni na hitro in tudi takšni, da za pripravo ne potrebujejo kopice sestavin, priprave in kuhinjskega posodja? Potem je knjiga Spektakularne jedi iz pečice, ki sta jo napisala Maja in Jernej Zver, verjetno prava izbira. Kajti vanjo sta avtorja bloga Jernej Kitchen zapisala več kot sto receptov, v katere sta zajela vse: govedino, jagnjetino in divjačino, perutnino in svinjino, ribje in zelenjavne jedi, tudi predjedi, sladice in predloge za vse bolj priljubljene obroke, v angleščini imenovane brunch, na koncu pa sledi še poglavje, namenjeno omakam.

Zanimivo: knjiga je predlani najprej izšla v angleščini (pri založbi Page Street so ji nadeli naslov Epic 30-minutes roasts), zdaj pa so pri Mladinski knjigi pripravili še njeno slovensko različico. V angleščini tudi zato, ker avtorja Maja in Jernej Zver nista poznana samo pri nas, ampak tudi v tujini. Njun blog je leta 2016 osvojil nagrado The Best Slovenian Food Blog in leta 2019 še nagrado Foodie Influencer.

Komu je knjiga namenjena? Kot pravita zakonca Zver, vsem, ki jim primanjkuje časa za kuhanje: »V najini novi knjigi najdete ogromno hitrih receptov, pripravljenih v pol ure ali manj. Veliko jedi je narejenih tako, da tudi pospravljanja posode ni veliko. Sicer pa bi svetovala, da se preprosto skuhajo večje porcije jedi, ki jih lahko naslednji dan pogrejemo ali zamrznemo za drugič.«

Tudi sardele lahko pripravimo v pečici. FOTO: Jernej Kitchen

Z Mladinske knjige so sporočili še njun odgovor na vprašanje, kako si razdelita delo: »Jernej je zadolžen za izbor vseh sestavin, brainstorming idej, razvoj receptov in stiliranje. Maja pa je zadolžena za fotografiranje, vnos receptov na blog in družabna omrežja. Oba sodelujeva pri vseh poslovnih in preostalih ključnih odločitvah za rast bloga Jernej Kitchen. Skozi leta sodelovanja na poslovnem področju pa tudi kot zasebna partnerja ter oče in mama sva se naučila, da lahko vse rešiva samo z iskrenim pogovorom, tako da se trudiva, da se čim več pogovarjava, tudi ko se nikakor ne strinjava.«

Morda še to: Jernej Zver je obiskoval kuharsko šolo in v restavracijah delal s številnimi priznanimi kuharskimi mojstri. Zdaj razvija recepte in dela kot kulinarični stilist. Maja Zver je oblikovalka, ki se posveča kulinarični fotografiji – tudi slovenska izdaja knjige je opremljena z njenimi čudovitimi fotografijami. Njuno delo je bilo objavljeno v številnih spletnih in tiskanih medijih, kot so My Domaine, PureWow, The Everygirl, Martha Stewart, Shape, Bake from Scratch, Elle, Cosmopolitan, in drugih.