Kosilo iz sklede: solata z bogatimi dodatki je zlasti poleti samostojna jed

Poletje se je komaj začelo, pa smo že sredi prvega vročinskega vala. V dneh, ko se živo srebro povzpne na trideset ali več, nam prijajo lahke jedi, ki jih pripravljamo s čim manj toplotne obdelave.

Idealne so krepke solate, v katere poleg obilja sveže zelenjave vmešamo testenine, stročnice, kašo ali riž, da je kar samostojna jed. Z raznolikimi dodatki poskrbimo, da bo solatno kosilo vsak dan nekaj posebnega.

Solata je sicer praviloma spremljevalka glavnih jedi, v zadnjih letih pa vse pogosteje prevzema vodilno vlogo v obrokih, v restavracijah jo prepoznamo pod imenom solatni krožnik. Solata ni le vrtnina s tem imenom, temveč jed, ki jo zložimo in zmešamo iz najrazličnejših sestavin, poleg zelene solate še drugo zelenjavo, meso, sir, oreške, že omenjene testenine in podobno, celo sadje.

Dodamo lahko koščke tunine iz konzerve. FOTO: Rightone/Getty Images

Vanjo lahko zmešamo kuhan krompir. Ta bo najboljši, če skuhamo celega, ga ohlajenega olupimo in šele potem narežemo na kolobarje. Nasitna so tudi trdo kuhana jajca, ki jih prav tako ohlajena dodamo na koncu, ko je solata že zmešana, narezana na polovice ali četrtine. V mesno različico zelenjave dodamo na koščke narezano pusto meso, na primer piščančje ali puranje fileje, pa tuno, popečeno ali iz konzerve. Kuhanje bo vzelo malo časa, pa tudi kuhinje ne bomo pretirano segreli, glavna priprava pa poteka s hladnimi sestavinami.

Od teh je odvisno, kako bomo solato začinili, običajni preliv pripravimo iz olja, kisa in soli, pogosto tudi iz jogurta. Če sodimo po imenu, je solata zdrava jed, to sliko pa lahko precej pokvarimo z manj zdravimi dodatki, na primer kaloričnimi in mastnimi, kot so majoneza, tatarska omaka in smetana.

Solata z bogatimi dodatki je zlasti poleti samostojna jed.

Solatni krožnik praviloma sestavimo in le rahlo premešamo, tik preden ga ponudimo, tako bo jed ohranila privlačen videz, posamezne sestavine pa svoj okus. Solato okrasimo z na lističe narezano redkvico, svežimi zelišči, na primer peteršiljem ali lističi sveže bazilike, in potresemo s semeni ali oreški.