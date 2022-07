Kosilo iz reke ali jezera

Sulec, smuč, ščuka, krap, som, lipan, pa seveda postrv, je le nekaj imenitnih sladkovodnih rib, za katere pa se, z izjemo slednje, le malokdo lahko pohvali, da jih je že poskusil. Odkar transport omogoča uživanje morskih rib tudi na celini, so te večinoma izpodrinile sladkovodne. Nekoč, še po drugi svetovni vojni in do pred nekaj deset leti, pa so gospodinje obvladale pripravo tako rečnih kot jezerskih rib.

Sladkovodne lahko kupimo tudi v mnogih ribogojnicah.

Po tem jih namreč ločimo, ribe ribnikov oziroma jezer so na primer som, smuč in krap, ribe rek oziroma odprtih voda pa lipan, sulec, smuč, som, ščuka in klen, če jih naštejemo le nekaj. Morda bomo koga navdušili, da bi jih poskusil, a je treba priznati, da so po večini slabše dostopne kot morske, razen gojenih, seveda. Tako lahko postrvi iz ribogojnice dobimo v večini trgovin, ki prodajajo ribe, nekatere pa gojijo tudi druge vrste, na primer sulca, jesetra in soma. Naštete so ribe tekočih voda in jih gojijo v hladnovodnih ribogojnicah, medtem ko se denimo krap, amur in ščuka gojijo v toplovodnih bazenih. Da bi lahko poskusili čim več vrst sladkovodnih rib, se je najbolje spoprijateljiti s kakšnim ribičem ali se celo odpraviti na obisk ribiške družine. Izkušeni ribiči imajo praviloma tudi obilo izkušenj pri pripravi rib, zato nas lahko tudi marsikaj naučijo.

Pečena postrv je prava poslastica. FOTO: Nataliia Mysak, Getty Images

Med poznavalci in ribiči je najbolj cenjen smuč, to je riba belega, rahlega mesa in odličnega okusa, ki se lahko kosa s prestižnim brancinom ali orado, pohvalijo tudi okus ščuke in soma. Okusen je tudi krap, a zmoti lahko izrazit vonj po mulju, saj gre za ribo stoječih voda, ki se rada zadržuje pri dnu. Omenimo še vietnamskega soma, ki je pri nas precej priljubljen, kupimo pa predvsem filiranega, svežega ali zamrznjenega. A velja previdnost, saj te ribe večinoma vzgajajo v onesnaženih rekah, zato je njihova kakovost precej vprašljiva.

Nekatere lahko kupimo že filirane. FOTO: Nito100, Getty Images

Sladkovodne ribe pripravimo prav tako kot morske, predvsem jih lahko pečemo, kuhamo ali cvremo, iz njih skuhamo odlično juho ali brodet oziroma paprikaš. Ali jih pripravimo v zelenjavni omaki. Pečemo cele, če niso prevelike, narezane na manjše kose ali pa kar filirane. Pečemo jih v ponvi ali pečici, same ali v družbi zelenjave, začinimo s soljo, poprom ter svežimi zelišči, s katerimi pa ni treba pretiravati.