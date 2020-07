Koruza v smetanovi omaki

Za 4 osebe:

4 storži mlečne koruze (ali dve konzervi)

1 čebula

1 žlica sladkorja

0,5 dl smetane za kuhanje

sol, muškatni orešek, poper

maslo

šopek peteršilja

Čebulo olupimo in drobno nasekljamo. Maslo segrejemo v ponvi in na njem svetlo prepražimo čebulo. Koruzne storže očistimo in z nožem ostrgamo zrna. Če uporabimo koruzo iz konzerve, jo speremo pod vodo. Stresemo na čebulo, zalijemo z malo vode, da je pokrita, in kuhamo petnajst minut. Vmes premešamo. Solimo, dodamo muškatni orešek, sladkor in smetano ter kuhamo še dobrih pet minut. Rahlo popramo, dobro premešamo in potresemo s sesekljanim peteršiljem.

Sladko kremasto koruzo pripravimo iz zrn sveže nabranih storžev, če jih nimamo, pa bo dobra tudi konzervirana. V tem primeru čas kuhanja ustrezno zmanjšamo, zagotovo bo dovolj manj kot deset minut. Kuhati pa se vendar mora toliko časa, da se omaka lepo zgosti.Če želimo še gostejšo, kuhana koruzna zrna nekoliko pretlačimo z vilicami. Omako pa lahko pripravimo tudi v pekoči različici, če ji dodamo malo čilija, okusna pa bo tudi s kančkom karija.