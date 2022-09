Koruza na tisoč in en način (RECEPTI)

Ker gre za škrobno živilo, je koruza nasitna pa tudi izjemno vsestranska. Lahko jo kuhamo, pečemo, uporabljamo v sladkih ali slanih jedeh, iz posušenih zrn meljemo moko. Odlično se poda k različnim sirom, denimo kozjemu in čedarju, ter vsem vrstam mesa, od govedine do rib in morskih sadežev.

Z njo lahko popestrimo različne solate, omake, rižote in juhe, kuhani ali pečeni storži so slastna malica ali priloga k mesnim jedem, še posebno tistim z žara.

S slanino Koruzo očistimo in okrog vsakega storža ovijemo rezino slanine. Posujemo s pol žličke čilija in vse trdno ovijemo v aluminijasto folijo. Zvitke postavimo na rešetko srednje vročega žara, pokrijemo in pečemo 20–25 minut, vmes enkrat obrnemo.

S slanino Koruzo očistimo in okrog vsakega storža ovijemo rezino slanine. Posujemo s pol žličke čilija in vse trdno ovijemo v aluminijasto folijo. Zvitke postavimo na rešetko srednje vročega žara, pokrijemo in pečemo 20–25 minut, vmes enkrat obrnemo.

FOTO: Julie Deshaies/Getty Images

S testeninami Koruzo očistimo in cele storže dve minuti kuhamo v slani vodi, nato jo odstranimo, pustimo, da se ohladi, in v isti vodi skuhamo testenine po navodilih proizvajalca. Testenine odcedimo, približno dva decilitra vode prihranimo. Sir naribamo, zrnje odstranimo s storža. Dve tretjini ga do gladkega zmeljemo v multipraktiku skupaj s sirom ter 1,5 dcl vode, v kateri so se kuhale testenine, solimo in popramo. Omako prelijemo v ponev, dodamo testenine in dobro premešamo. Če je omaka pregosta, dodamo preostanek vode, nato vmešamo še preostanek koruze, preden postrežemo, po testeninah posujemo baziliko.

Za 4 osebe: 6 večjih koruznih storžev 400 g testenin po želji 30 g sira pekorino 60 g bazilike sol, poper

FOTO: Oksanakiian/Getty Images

Iz pečice Koruzo očistimo in zrnje odrežemo s storža, mocarelo naribamo, mlado čebulo očistimo in z zelenimi deli vred nasekljamo. Vse premešamo, solimo in popramo ter preložimo v ognjevarno posodo, ki smo jo malce namastili. Pečico segrejemo na 200 stopinj Celzija in pečemo od 10 do 15 minut, da se sir stopi in na vrhu nekoliko zapeče. Postrežemo vroče kot prilogo ali pomako.

Za 4 osebe: 2 koruzna storža 110 g majoneze 120 g mocarele 2 mladi čebuli sol, poper

FOTO: Drong,Getty Images

Solata Koruzo očistimo, oluščimo in zrnje do mehkega skuhamo v slani vodi. Čebulo očistimo in narežemo na tanke rezine, fižol odcedimo, papriki očistimo in narežemo na koščke, olive narežemo na rezine, tunino odcedimo in olje prihranimo. Sestavine vsujemo v večjo skledo in premešamo. V skodelici zmešamo olje tunine, limonov sok, timijan, sol in poper, prelijemo po solati in premešamo.

Za 4 osebe: 400 g tunine v oljčnem olju 250 g koruznih zrn 1 rdeča čebula 1 pločevinka rdečega fižola 2 rdeči papriki 150 g črnih oliv sok pol limone žlička suhega timijana sol, poper

FOTO: Dulezidar, Getty Images

Nabodala Meso narežemo na večje kocke, koruzne storže na približno dva centimetra debele kolobarje, papriko očistimo in narežemo na kocke. Na paličice za ražnjiče izmenično nabadamo meso, koruzo in papriko, na koncu solimo in popramo. Na vročem žaru pečemo približno 15 minut, vmes nekajkrat obrnemo, da se ražnjiči zapečejo z vseh strani.

Za 4 osebe: 350 g piščančjih prsi 2 koruzna storža 2 papriki sol, poper

FOTO: From_my_point_of_view/Getty Images

Quesadille Čiliju odstranimo semena in nasekljamo, sir naribamo. Čebulo očistimo in nasekljamo ter na olju prepražimo. Ko postekleni, dodamo pelate in čili, solimo, popramo, premešamo in kuhamo približno pet minut. Koruzo skuhamo do mehkega (uporabimo lahko kar vloženo). Tortiljo z obeh strani premažemo z oljem in položimo v vročo ponev. Ko se na spodnji strani zapeče, obrnemo in polovico premažemo z dvema žlicama pelatov, posujemo s koruzo in sirom, zapognemo, dobro pritisnemo in pečemo, dokler se sir ne stopi. Ponovimo z vsemi tortiljami, vsako narežemo na četrtine in postrežemo.

Za 4 osebe: 4 velike tortilje 200 g sira gauda 130 g koruznih zrn 1 čebula 1 pločevinka pelatov 1 čili olje sol, poper

FOTO: Arx0nt, Getty Images

Kremna juha Česen in čebulo očistimo in nasekljamo. Krompir olupimo in narežemo na manjše kocke. V posodi raztopimo maslo, dodamo čebulo in pražimo približno pet minut, da se zmehča. Dodamo česen, premešamo, dodamo moko in timijan, premešamo in pražimo približno minuto. Dodamo krompir in koruzo (svežo, zamrznjeno ali iz pločevinke). Zalijemo z jušno osnovo, mlekom, solimo in popramo ter kuhamo 20 minut, da se krompir zmehča. Juho s paličnim mešalnikom zmeljemo in postrežemo.

Za 4 osebe: 1 čebula 2 stroka česna 1 večji krompir 250 g koruznih zrn 2 žlici masla 1 žlica moke 1 l piščančje jušne osnove 2 dcl mleka žlička suhega timijana sol, poper