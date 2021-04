Koromač se ujame tudi s sadjem

Uživamo lahko tudi presnega. FOTO: 5second/Getty Images

Lahko ga kuhamo, pečemo, cvremo ali dušimo, imeniten je tudi surov.

Do takrat, ko bomo koromač pobirali na svojem vrtu, je še precej daleč, saj ga sejemo šele junija, zraste in dozori pa septembra. Vendar sezona, ko ga lahko kupimo v trgovini, traja skorajda vse leto. Je izjemno okusna in osvežujoča zelenjava, ki bi si na naših jedilnikih zagotovo zaslužila večjo pozornost, saj je poleg zanimivega okusa, ki ponuja številne možnosti priprave, polna za organizem koristnih snovi. Koromač nekateri imenujejo tudi sladki komarček, pri tem pa lahko nastane zmeda pri imenih.Poznamo namreč še navadni komarček ali koprc, pri katerem uporabljamo semena kot začimbo in aromatična mlada stebla, sladki komarček ali koromač pa gojimo predvsem zaradi gomoljev, ki so v resnici odebeljeni listi.Uporaba koromača je raznovrstna in kuharju ali kuharici ponuja obilo možnosti. Uživamo lahko presnega ali termično obdelanega na različne načine. Kuhanega pripravimo v kremni juhi ali ga dodamo drugi zelenjavi, dušimo ga za omako, ki jo ponudimo kot prilogo mesnim jedem, krompirju, rižu ali testeninam. Okusen je pečen v pečici, lahko v kombinaciji z drugo zelenjavo, lahko pa večje gomolje prerežemo na pol, nadevamo s poljubnim nadevom, mesnim, zelenjavnim, žitnim, ter pečemo v pečici. Okusen je tudi gratiniran, če zmanjka časa, pa ga prelijemo z na maslu popraženimi drobtinicami.Tudi ocvremo ga lahko, paniranega po pariško ali dunajsko. Seveda bo bolj zdrav, če ga na hitro popečemo v ponvi, na nekaj kapljicah oljčnega olja, imeniten je na žaru. V juhi ali omaki mu dobro dene družba čebule ali česna, ki lepo obogatita okus jedi, če ga pripravimo v smetanovi omaki, ne pozabimo dodati malce muškatnega oreška. Sicer se dobro ujame z zelišči, na primer peteršiljem, timijanom, lovorovim listom, pa tudi sorodnikom koprcem.Presnega ponudimo narezanega na lističe ali na palčke v kombinaciji z različnimi zelenjavnimi ali sirnimi omakami, lahko pa ga le potresemo z naribanim parmezanom. Kombiniramo ga tudi z drugo presno zelenjavo, spomladi denimo z mladimi redkvicami. Ko ga čistimo in režemo, nikar ne zavrzimo zelenih delov rastline, nasekljane lističe porabimo podobno kot peteršilj ali drobnjak, potresemo jih po solati ali juhi, zmešamo v zeliščno skuto ali zelenjavni namaz ali jih dodamo v sendvič. Poskusimo lahko tudi kombinacije s sadjem, zanimiv okus razvije skupaj s pomarančami.