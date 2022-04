Korenje za sladko in slano: grizljamo surovo, uživamo tudi kuhano

Korenje je ena od vrtnin, ki so na voljo vse leto, saj so trgovine in tržnice z njim vselej založene. Tudi če ga pridelujemo na svojem vrtu, lahko s pravilno zasaditvijo in izborom sort ter skladiščenjem dosežemo, da bo v kleti zdržalo vso zimo.

Mavrične barve FOTO: Photohaiku/Getty Images

Najboljše in najslajše je seveda mlado, ki ga sejemo zgodaj spomladi, pobirati pa ga bomo začeli zgodaj poleti. Korenje je izjemno uporabna vrtnina, ki se dobro ujame z večino živil, tako z zelenjavo kot mesom, testeninami, kašo, mlečnimi izdelki ... Je tudi eno prvih živil, ki jih matere ponudijo svojim dojenčkom, ko jim začnejo pripravljati gosto hrano.

Korenje grizljamo kar surovo, dodajamo ga lahkim pomladnim juham, pisanim enolončnicam in drugim jedem na žlico. In čeprav je imenitno presno, ga pogosteje kuhamo, v obeh različicah pa ima prijeten in nekoliko sladak okus. Sveže naribamo in potresemo po solati, v kateri lahko igra tudi glavno vlogo.

Zanimiva bo kombinacija s suhim sadjem, na primer rozinami, taka solata, če jo pokapljamo z limonovim sokom, pa bo imela prijeten sladko-kisel okus. Sveže korenje, narezano na palčke, ponudimo k namazom in omakam, uporabimo ga kot pribor, s katerim omako zajemamo in ga hkrati grizljamo. Z na kolobarje narezanim korenjem okrasimo narezke, mesne, sirne ali mešane, dodajamo ga lahko tudi v sendviče.

Obvezna sestavina jušne zelenjave, ki jo dodajamo v mesne juhe.

Kot rečeno pa ga pogosteje toplotno obdelamo, lahko ga kuhamo, pečemo ali dušimo, tudi v sladicah se imenitno obnese. Nepogrešljivo je v zelenjavnih juhah in mineštrah, zelo dobro dopolni okus mesa. Je obvezna sestavina šopka jušne zelenjave, ki jo kuhamo v nedeljski goveji ali drugi mesni juhi, dodamo ga lahko v golaž ali polivko za testenine.

Cele ali po dolgem na pol prerezane korenčke pečemo v pečici, same ali v družbi korenovk in gomoljnic, in jih ponudimo kot prilogo, dodamo pa jih, spet z drugo zelenjavo, na primer čebulo, tudi mesu, ki ga pripravljamo v pečici.

Pripravimo sladko-kislo solato. FOTO: A_namenko/Getty Images

Imenitno je v rižotah in podobnih jedeh, ko se mudi, pa pripravimo nežno milijon juho po zelo preprostem receptu. Korenje naribamo in na hitro podušimo v loncu, v katerem smo segreli malo olja. Ko zadiši, zalijemo z vodo, začinimo in zavremo. Vmešamo zdrob, nekaj minut pustimo vreti na majhnem ognju in ponudimo.