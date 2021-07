Korenje: vsestransko uporabna korenina

Radi ga imajo tudi otroci. FOTO: Christopher Kimmel/Aurora Phot/Getty Images

Korenje je ena od obveznih sestavin jušne zelenjave.

Po vrtovih že pobiramo prvo mlado korenje, ki razveseljuje s svojim nežnim, malce sladkastim okusom. Ta je nevsiljiv, a vendarle prepoznaven in dovolj izrazit, da si je korenje utrlo pot med najbolj uporabljano zelenjavo. Za pridelavo ni zelo zahtevno, zato ga gojijo v večini naših vrtov, tako rekoč vse leto pa ga lahko kupimo tudi na tržnici.V trgovinah je na voljo vseskozi, tako sveže kot zamrznjeno, kupimo pa lahko tudi konzervirano ali vloženo v kozarce. Obstojno je, zato sorte, ki jih pobiramo jeseni, skladiščimo v hladni kleti in uporabljamo čez zimo. V kuhinji ga hranimo v hladilniku, saj bo dlje ohranilo svežino, če preprečimo, da se izsuši. Dodatno ga pred izsuševanjem zaščitimo, če ga zavijemo v plastično vrečko ali spravimo v zaprto posodo. Seveda pa je najboljše mlado, kakršno lahko zdaj že izpulimo na gredicah.Starejše običajno olupimo, mlado pa zgolj dobro operemo in po potrebi oščetkamo. Grizljamo kar celo ali ga narežemo na kolobarje ali palčke. Lahko je osnova za imeniten prigrizek, pripravimo različne omake, na primer zelenjavne ali smetanove, in vanje pomakamo korenčkove palčke. S korenjem okrasimo narezke in druge jedi, v ta namen ga lahko umetelno izrezljamo. Na tanko narezano naložimo v sendvič ali dodamo solati, lahko pa ga tudi naribamo in potresemo po jedi.Pogosto ga tudi kuhamo ali dušimo, zlasti v juhah, omakah ali enolončnicah. Je nepogrešljiv del jušne zelenjave, ki je obvezna v goveji in drugih mesnih juhah. Pri tem pazimo na čas kuhanja, mlado bo namreč mehko zelo hitro, le v nekaj minutah, medtem ko se bo staro kuhalo dlje. Zelo dobro se ujame z okusi številnih drugih vrtnin, zato ga najdemo v pisanih enolončnicah in drugih jedeh na žlico. Imenitna je kombinacija mladega graha in korenja, tako pripravimo preprosto prilogo.Korenje očistimo in narežemo na kolobarje in ga skupaj z grahom kuhamo nekaj minut. Potem odcedimo in stresemo v ponev, v kateri smo segreli maslo. Premešamo in ponudimo h glavni jedi, na primer k mesu, testeninam ali krompirju.Iz korenja pripravljamo tudi sokove, bodisi presne bodisi pasterizirane. Okusen je samostojen korenčkov sok, lahko pa ga kombiniramo, na primer z jabolčnim ali sokom rdeče pese. Ti sokovi niso le okusni, temveč tudi zdravi.