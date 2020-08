Korenčkova marmelada

Za 4 osebe:

1 kg korenja

0,5 kg sladkorja

2 jabolki

2 pomaranči

2 limoni

1 žlička vanilje v prahu



Korenje in jabolka olupimo in naribamo ali zmeljemo v mešalniku v grobo kašo. Limone in pomaranče operemo, naribamo lupino in iztisnemo sok. Jabolka, korenje, naribano lupinico in polovico soka stresemo v lonec, premešamo in pustimo stati eno uro. Potem spet premešamo in počasi segrejemo. Kuhamo približno eno uro, vmes dolijemo še preostali sok in dodamo vaniljo. Zmes mora biti gosta in malce lepljiva. Nadevamo v sterilizirane kozarce in dobro zapremo.

Je zanimivega okusa, še boljša bo, če ji dodajamo sadje, zlasti lepo se ujame z jabolki in pomarančami, zanimiva je tudi kombinacija z bučami. Ti dodatki poleg okusa marmeladi dodajo mehkobo, postane tudi bolj mazljiva. Marmelado lahko spasiramo, lahko pa korenje in preostale sestavine zgolj grobo naribamo.Dovolj bo, da jo kuhamo eno uro ali še manj, če želimo res gosto in lepljivo, čas kuhanja podaljšamo. S sladkorjem smo lahko varčni, zlasti če imamo zelo sladko korenje. Korenjeva marmelada je odlična na kruhu ali v palačinkah, lepo pa se poda tudi k mesnim jedem, kot okras in za popestritev okusa.