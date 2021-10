Končno pravi okus mleka

Ni treba pogledati daleč nazaj v čas, da bi začutili utrip pristne slovenske domačnosti. Ko so še naše babice iz domačih izdelkov, ki so jih predelale na domačiji, pripravljale preproste, vendar zelo okusne jedi, ki so močno vplivale na našo kulinariko. Sezonske domače vrtnine, žita, mesni izdelki in mlečni pridelki so močno zaznamovali našo gurmansko tradicijo. In čeprav je industrializacija v prehrani prinesla veliko dobrega, pa je žal odnesla tisto pravo domačnost. In tiste čiste in polne okuse, ki so jih poznali nekoč.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Mercator