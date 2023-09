Ste slišali, koliko piva popijemo Slovenci? Po statistiki sodeč smo v svetovnem vrhu

To, da imamo Slovenci radi pivo, je znano. Vas pa bo morda presenetil podatek, da te pijače spijemo precej več kot velika večina narodov. Vsaj v letu 2021 smo jo. Po raziskavi podjetja Kirin Holdings Limited je povprečen Slovenec v letu 2021 spil kar 78,7 litra piva. S tem smo se uvrstili na zelo visoko 14. mesto.

Slovenci pa smo vseeno spili precej manj piva kot Čehi, ki veljajo za izjemne ljubitelje te pijače. Povprečen Čeh jo je leta 2021 spil kar 184,1 litra. To je skoraj še enkrat več kot povprečen Avstrijec. Avstrija se je sicer z 98,7 litra popitega piva uvrstila na drugo mesto. V prvi deseterici za leto 2021 so se znašle še Litva, Romunija, Poljska, Estonija, Nemčija, Španija, Namibija in Hrvaška.

Vsebuje nekatere koristne stvari

Nekatere raziskave kažejo, da ima pivo lahko tudi pozitivne učinke na naše zdravje. Res pa je, da se večkrat zgodi, da neka raziskava pokaže en rezultat, druga pa čisto drugačnega. V vsakem primeru s pivom ne gre pretiravati.

Ta priljubljena pijača, ki je osnovana na hmelju, je bogata z vitamini B1, B2, B6 in B12. Ima visoko vsebnost silicija. V njej pa najdemo tudi laktoflavin in nikotinsko kislino. Slednji naj bi izboljšali spanec in zdravili nespečnost. Silicij v pivu pa naj bi po eni znanstveni študiji krepil kosti.

Leta 2021 delovalo že 68 pivovarn

Da smo Slovenci veliki ljubitelji piva, dokazuje tudi dejstvo, da imamo pri nas veliko število pivovarn. Leta 2021 jih je delovalo 68, kar je skoraj petkrat več kot leta 2008 (Vir: SURS). Seveda je velika večina teh pivovarn majhnih.

Po pivu radi posežejo tudi znani. S kozarcem te pijače v rokah so v teh dneh ujeli Meghan Markle in princa Harryja. Kot poroča Us Weekly, se je znani par udeležil Iger nepremagljivih (Invictus Games).