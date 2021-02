Kolač s kofeinom

Za 4 osebe:

200 g moke

100 g sladkorja

75 g masla

1 dl črne nesladkane kave

2 jajci

1 zavitek pecilnega praška

1 zavitek vaniljevega sladkorja

3 rebra jedilne čokolade

1 limona

Moko zmešamo s pecilnim praškom in naribano limonino lupino. Jajci penasto umešamo z zmehčanim maslom, sladkorjem in vaniljevim sladkorjem. Dodamo naribano čokolado, kavo in še enkrat premešamo z mešalnikom. Dodamo moko in temeljito zmešamo s kuhalnico, da dobimo gladko zmes. Enakomerno razporedimo po namaščenem in pomokanem pekaču (lahko pa ga obložimo s papirjem za peko). Pečemo dobre pol ure pri temperaturi 200 stopinj Celzija. Postrežemo ohlajeno.

Kavo večinoma uživamo kot napitek, a je uporabna tudi za obogatitev sladic, ki s tem dobijo zanimiv grenkast okus. Če je seveda ne sladkamo. Včasih so jo zalili z vročim mlekom in vanjo namakali kruh, kar je bilo dovolj za krepak zajtrk.Z dodatkom kave pripravimo testo za kolač ali torto, lahko jo dodamo že pri pripravi testa, lahko pa suhi biskvit naknadno prepojimo z aromatičnim črnim napitkom. Kavo sladkamo ali ne, odvisno, koliko smo sladkosnedi. K bolj grenkemu pecivu se bo prilegel kozarec vina, k slajšemu skodelica čaja ali mleka. Če kava ni premočna, lahko košček pojedo tudi otroci.