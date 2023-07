Koktajl aperol spritz

Za 4 osebe:

4 dl penine

3 dl aperola

2 dl gazirane mineralne vode

1 pomaranča iz ekološke pridelave

4 zelene olive (po želji)

1 skleda ledu

Pomarančo dobro operemo in osušimo ter narežemo na pol centimetra debele rezine. Kozarce do dobre polovice napolnimo s kockami ledu. Prilijemo penino, aperol in gazirano mineralno vodo. Dodamo rezine pomaranče in po želji še v vsak kozarec po eno olivo, ki lepo zaokroži sladko-grenki okus pijače. Srkamo počasi, lahko po slamici, zraven slanih prigrizkov.