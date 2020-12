Ko za isto mizo gostimo jedce različnih navad

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Zelenjavne omake se podajo tako k pečenemu mesu kot k zelenjavi. FOTO: Olesia Shadrina/Getty Images

Z dobro organizacijo v kuhinji bodo vsi jedci siti in zadovoljni.

Pogosto se zgodi, da moramo pripraviti skupni obrok za različne jedce, eni jedo meso, drugi ne, nekateri ne marajo zelenjave, drugi so alergični na gluten in ne smejo žitaric, pa še kaj izjem se najde. Če gostimo tako pisano družbo, ni treba komplicirati in kuhati za vsakega posebej, temveč jedi kombiniramo tako, da bo za vsakega nekaj oziroma dovolj. Že v marsikateri družini je tako, da se je treba prilagajati pri vsakodnevni kuhi, tako da to postane rutina.Poglejmo, kako skuhati kosilo ali večerjo, kadar bomo za mizo posedli jedce, med katerimi so eni za klasiko, meso s prilogami, drugi pa so vegetarijanci ali celo vegani. Pri tem ne bomo šli v skrajnosti, da na primer v loncu, v katerem se je kuhala goveja juha, ne smemo kuhati zelenjave ali da se v pečici ne smeta istočasno peči meso in zelenjava, v ločenih posodah, seveda. Nekaj kompromisov z obeh strani pa že lahko pričakujemo.V takih kombinacijah seveda odpadejo mesne jedi na žlico, na primer enolončnica, juha ali jota s klobaso, pa tudi rižota. Najbolj enostavno bo, če pripravimo zelenjavno, gobovo ali drugo brezmesno juho, takšno, za katero vemo, da jo imajo vsi radi. Meso spečemo ali dušimo posebej in zraven pripravimo zelenjavne priloge, ki bodo teknile tudi nemesojedcem.Če bomo zelenjavo pekli, jo damo v poseben pekač, za mesojedce pa lahko tudi zraven mesa. Posebej imenitna je gratinirana. Krompir skuhamo v kosih in ga zabelimo na dva načina, na primer enega z maščobo, v katerem se je peklo meso, drugega z nekaj kosmi masla ali rastlinske maščobe. Podobno naredimo s kuhano ali dušeno zelenjavo.Če kot prilogo k mesu strežemo riž, ga pripravimo z zelenjavo, tako da bo lahko samostojna jed tudi brez mesa, seveda pa lahko zraven pripravimo tudi zelenjavne ali žitne polpete. Za hladno večerjo pripravimo različne vrste omak, ki se bodo dobro ujele tako z mesom kot s pečeno zelenjavo. Pomembno je tudi, da jedi postrežemo tako, da se med seboj ne bodo mešale. Meso naložimo na en pladenj, preostale jedi na drugega.Prav tako krompir, ki ga prelijemo z različnimi zabelami, naložimo v dve skledi. Tudi pri začimbah bodimo previdni in upoštevajmo, da kdo morda ne mara pikantnega. Vedno je lažje dodajati kot odvzemati. Vsekakor bodimo spoštljivi do različnih navad jedcev, razen če gre za izbirčnost, ki pa je seveda nekaj drugega. Izbirčni so namreč lahko tudi vsejedi, morda še bolj kot tisti, ki določenih živil ne uživajo. Z dobro organizacijo bodo gostje oziroma družina zadovoljni in siti in nihče ne bo imel občutka, da je bil za kar koli prikrajšan.